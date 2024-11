- Ha Donald Trumpon múlik, inkább negatív lesz az egyenleg, a nagy orbáni gazdasági semlegességből semmi nem lesz

USA;Magyarország;autóipar;Orbán Viktor;gazdaságpolitika;propaganda;Donald Trump;gazdasági semlegesség ;

2024-11-07 06:22:00 CET

Orbán Viktor viszonylag nagy kockázatot vállalt azzal, hogy előre elkötelezte magát a republikánus elnökjelölt mellett. Politikai értelemben ezért rövid távon kifizetődő lehet számára, hogy Donald Trump nyert – értékelte az amerikai elnökválasztás eredményét magyar szempontból Győri Lóránt, a Political Capital geopolitikai elemzője. Csökkenni fog Magyarország diplomáciai elszigeteltsége – utalt Győri Lóránt arra, hogy emberi jogi ügyekben komoly feszültségek voltak az eddigi amerikai adminisztráció és az Orbán-kormány között. Erősen kérdéses viszont, hogy ez a fajta elszigeteltség az Európai Parlament többségével és a többi EU-tagállammal szemben is mérséklődik-e.

A geopolitikai elemző külön témaként foglalkozott az ukrajnai háborúval. Az uniós és a NATO-tagországok körében – Magyarország kivétel – jelenleg majdnem teljes konszenzus van arról, hogy Ukrajnát nemcsak pénzügyileg, hanem katonailag is támogatni kell az orosz agresszió ellen. Donald Trump politikája változást hozhat. Trump korábban megígérte, hogy hivatalba lépése után „24 órán belül” megteremti a békét, kiegyezik Oroszországgal. Ezt az ígéretét ugyan szinte biztosan nem tudja betartani, de az Egyesült Államok régi-új elnöke ebben támaszkodhat a magyar kormányra, az Orbán Viktor által képviselt úgynevezett békemisszióra.

- Látni kell azonban – tette hozzá Győri Lóránt –, hogy az orbáni béketörekvés alapvetően Oroszország érdekei mentén, Ukrajna ellenében rendezné a háborús konfliktust, az így létrehozott béke valamifajta elismerését jelentené Moszkva területi igényeinek. Orbán Viktor jogosan hivatkozhat arra, hogy bejött az elköteleződése Donald Trump mellett, ami növelheti a „külpolitikai éleslátásába” vetett hitet – konstatálta a Political Capital elemzője. Magyarországon ugyanakkor a belpolitikai versenyt és a magyar büdzsé állapotát jelentős részben az uniós források befagyasztása, ezzel összefüggésben a csökkenő életszínvonalból, a magas inflációból és a gyengülő forintárfolyamból fakadó elégedetlenség határozza meg. - Ha megnézzük, hogy Trumptól milyen gazdaságpolitika várható akár globális szinten, akár az Európai Unióval szemben, akkor az ronthatja a magyar gazdaság kilátásait – állapította meg. Az előző cikkünkben nyilatkozó Szent-Iványi István volt külügyi államtitkárhoz hasonlóan Győri Lóránt is arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar gazdaság nagymértékben épít a német és – most már – a kínai autóiparra. Trump elnöksége idején viszont az eddiginél is komolyabb vámháború indulhat az EU-val szemben.

Amennyiben kevesebb európai áru jut el az amerikai piacra, akkor gyengülni fog az európai, benne a magyar gazdaság. Ha az Egyesült Államok még erőteljesebben lép fel Kínával szemben is, akkor ellehetetlenül az Orbán-kormány „gazdasági semlegességnek” hívott irányvonala. Az új amerikai gazdasági külpolitika Győri Lóránt szerint nagyon is beleszólhat abba, hogy a magyar kormány mennyire tud szabadon üzletelni Kínával.

Kérdésünkre, hogy propagandával lehet-e ellensúlyozni a gazdasági hátrányokat, Győri Lóránt közölte:

a Fidesz sok tekintetben már propagandával se képes uralni a politikai napirendet.

A választók értékítélete a gazdaság és a közszolgáltatások helyzetéről – amint azt Magyar Péter és a Tisza Párt nyári kampánya is bizonyította – lényegesen nagyobb mértékben számít, mint a magyar miniszterelnök külpolitikai kapcsolatépítése. A külpolitikai retorika akkor lehet igazán hatásos, ha gazdasági hasznot is hoz a magyar társadalom számára. Trump győzelme viszont aligha lesz pozitív hatással a magyar gazdaságra, ellenkezőleg: nagy valószínűséggel negatív hatással jár majd.

Győri Lóránt analógiaként elmondta, hogy felmérések alapján a magyar társadalomnak csak 20-22 százaléka támogatja az Oroszország iránti baráti magyar külpolitikát. Az ilyesfajta retorikát azzal lehet mégis elfogadottá tenni, ha a kormány mögé tudja állítani, hogy orosz kapcsolatai révén az állam viszonylag olcsón biztosítja a magyar háztartások energiaellátását. A külpolitikára, diplomáciára fókuszáló retorika tehát csak akkor lehet sikeres, ha összekapcsolódik valamilyen tényleges gazdasági előnnyel. A két aspektus nem választható szét egymástól.

- Pusztán az, hogy Trump és Orbán egyetért egymással a kereszténység és a tradíciók tekintetében, kevés szavazót fog a Fidesz táborába csábítani, és kevéssé fogja csökkenteni a Tisza Párt támogatottságát.

Főleg annak fényében, hogy Magyar Péter – aki amúgy szintén kifejezte nyitottságát Donald Trump felé – azzal érvelhet, ha hatalomra kerül, hazahozza az uniós forrásokat.

Győri Lóránt szerint most már jól láthatók a fideszes kormányzati retorika korlátai. A Türk Tanácsban való részvétel, az Oroszországgal, Kínával vagy az Egyesült Államokkal ápolt jó kapcsolat hozzájárulhat a magyar kormány legitimitásához és a kormányhoz kötődő gazdasági elit prosperitásához, de nem javít érdemben a magyar gazdaság helyzetén: pedig a választókat tényleges megélhetési gondok foglalkoztatják.