- Heti abszurd: Hajtóvadászat öregekre és cselesztákra

2024-11-23 16:36:00 CET

Azért figyeljük a nemzetközi fejvadászoldalak álláshirdetéseit, hátha sikerül katapultálnunk innen egy kis időre. Addig is a jelek szerint itt, ebben az igen fura országban kell átélnünk azt a durván másfél évet, ami a két magyarországi parlamenti választás közötti választási kampányból hátravan még a 2026-os választásig. Hibbant ország hibbant kormánnyal, „hibbanásra” hajlamos népekkel: erre az élményre kétségkívül nem lehet befizetni az IBUSZ-nál. Próbáljuk meg élvezni.

Nemrégiben közvetett csatornákon vettük a hírt, hogy egy igen idős fideszes ismerősünk azon berzenkedett, hogy Magyar Péter jegeces elmúlásba, fergeteg feledésbe küldené a magyar nyugdíjasokat testületileg. Foglalkozási ártalom gyanánt először nem hittük el a hallottakat (a halottakat sem), aztán másodszorra sem. Tragikus félreértésre gyanakodtunk. Gondolkodás eszközével könnyedén kisakkozható ugyanis, hogy ha egy politikus el akarja takarítani a magyar történelem legkorruptabb és legkártékonyabb Orbán-kormányát az útból a magyarok istenének áldásával, akkor annak nem az a legígéretesebb útja, hogyha halálba küldi a nyugdíjasokat testületileg. De nézzük a tényeket röviden.

Annyi történt, hogy egy politikus (a Magyar Péter szakértőjeként is ismert Raskó György) kimondott egy tényt: a Fidesz szavazótáborában magas az idősek aránya és alacsony a fiataloké, az idő tehát nem a Fidesznek dolgozik. Amikor erre azt mondjuk, hogy hála istennek, akkor véletlenül sem kívánjuk az idősek halálát, egyszerűen egy biológiai faktumot veszünk számításba.

Ez nem más, mint stratégiai tervezés, ami a Fidesz összes épületeinek összes termeiben folyik tizenötödik éve. Számolnak, osztanak-szoroznak, és látják például, hogy az iskolázott városiak egyre kevésbé veszik be a maszlagot és az ámítást. Ha erre a kormány Bohár Dániel-féle ámokfutás agyevő bogaraival árasztja el a közösségi média csatornáit, akár azt is felfoghatnánk népellenes cselekménynek, hiszen százezrek hagyták el az országot (és szűntek meg magyarnak lenni) részben emiatt, mások ezrével fordítják el a fejüket a heveny hányinger hatására a közélettől, ami szintén nem válik a demokrácia dicsőségére.

És amikor a kormányfő egy politikai pedofil legszebb napjait idézve csorgatja a szavazatszerző-nyálát népviseletes táncosok között egy buszon (vö. Alien csorba tekintete Ripley hadnagy után szaglászva), akkor arra a kutatásra hagyatkozik (ami egyébként csukott szemmel is látható), hogy a fiatalok körében szeretne erősödni (a gyerekek ugyan nem mostanában lesznek szavazók, de a táncosok közössége zömében fiatalember).

A Google keresője a „Magyar Péter és a nyugdíjasok” fogalmai alapján az első négy helyen orbitális kormányzati jajveszékelést jelez.

Most megcsíptük, Oszi!, vágódott az autóba Bohár, hogy éjt nappallá téve üldözze a Tisza Párt elnökét. A Fidesz és sleppje élete forog kockán, nem csoda, hogy alvás nélkül készítik a lejárató videókat. Az MTVA híradója (ez az a hely, ahol 140 milliárdos támogatással hazudnak reggel, éjjel meg este) azzal a felütéssel számolt be a fejleményekről, hogy „elismerte Magyar Péter szakértője, hogy korábban valóban írt olyan bejegyzést, amely a nyugdíjasok halálával számolt”. Ugye mennyire más a konnotációja a fogalomnak? De korábban maga Gulyás Gergely is felült a hülyeségvonatra, amikor úgy fogalmazott, a Tisza Párt úgy akar nyerni, hogy azt reméli, az idősek közül minél többen meghalnak. Ez, ugye, baromság, miniszter úr. Ha leszögezzük, hogy előbb-utóbb mindannyian meghalunk, ami nem volna furcsa, akkor ebben nem reménykedünk, és persze nem is számolunk vele. Számolni a lehetőségekkel lehet. Halál dolgában az élettudomány nem ismer lehetőségeket, alternatív létállapotokat.