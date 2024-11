- Lázár János üzent az édesanyját emlegető Hadházy Ákosnak

MÁV;Lázár János;Hadházy Ákos;

2024-11-23 16:53:00 CET

„Lehet kurvaanyázni. Lehet látványterveket gyártani. Lehet zsűrizni. Meg neki lehet állni a szarból várat építeni: új, olcsóbb tarifarendszert bevezetni, járművet felújítani, pályát rendbe tenni, az utastámogatást átszervezni, ahogy mi álltunk neki az 5 pontos közlekedési akciótervvel” - írta Lázár János a Facebookon.

Első mondatával az építési és közlekedési miniszter feltehetően annak a Hadházy Ákosnak a mélyenszántó és magasröptű, rövid és a legkevésbé sem barátságos kommentárjára reagált, aki péntek este Kelenföldön fagyoskodva eképp fogalmazott: „Kurva anyád, Lázár János, kurva anyád!”

Lázár János válaszában a fentieken túl Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának posztját idézte. Ő arról beszélt, hogy a kelenföldi műszaki krízishelyzet megmutatta, miért van szükség a haváriaközpont előkészítésének felgyorsítására, hogy már januártól teljes hatáskörrel, országos lefedettséggel koordinálhassák a gyorsbeavatkozású egységeket, az utastájékoztatást, valamint a pótló- és a mentesítő járatokat. 2025-re pedig „új szemléletű és gyakorlatú, központi támogatást” ígért.

Hadházy Ákos sietve válaszolt is Lázár Jánosnak Először is bocsánatot kért a tárcavezető édesanyjától, leszögezte, nem őt, hanem a „rozsdaminisztert” állt szándékában szidni. Azt írta, felsővezeték-szakadás természetesen mindenhol előfordulhat, de a gyakorisága már egyáltalán nem mindegy. „Legutóbb néhány hónapja ücsörögtem pont Kelenföldön emiatt a vonaton, akkor nem gondoltam, hogy szerencsém volt, hiszen pont beért a szerelvény és nem a hideg peronon kellett ácsorogni. A felsővezeték leszakadhat például a széltől is, de nálunk nagyon sokszor az ősöreg mozdonyok rossz áramszedői a ludasak” - jelezte.

A független országgyűlési képviselő szerint Lázár Jánosnak nem szarból kellene várat építenie, hanem távoznia a posztjáról, mert a probléma nem most keletkezett, 14 éve a Fidesz-KDNP kormányoz (igaz, ebből Lázár János csak két éve építési és közlekedési miniszter - a szerk.). „Beiktatásakor első feladata volt a vadonatúj Siemens mozdonyok és vagonok beszerzésének egy tollvonással történő leállítása. Csak ez az egy tollvonás elegendő indok lenne a távozására” - vélte Hadházy, hozzátéve, ha egy kormány annyit nem tud elérni, hogy Budapest egyik főpályaudvarán legyen egy vécé, akkor az a kormány kormányzás helyett találjon magának valami más hobbit.

Hadházy Ákos szerint Lázár János jobban tenné, ha néhányszor felülne annak a vállalatnak a járműveire, amely működéséért ő felelős, mert ott talán jobban érezné a cselekedetei súlyát. „Tegnap nagyon sok nagyon kedves, türelmes, rendes vasutassal találkoztam. Nem ők tehetnek róla, hogy például Kelenföldön nincsen fűtött váróterem, nincsen EC és csak az aluljáróban van néhány kisméretű tájékoztató tábla a vágányszámokkal és az ÍGÉRT indulási időkkel (viszont a hangosbemondó ott meg nem hallható arról, hogy mikor jön ténylegesen a vonat). Meggyőződésem (mert többen mondták is tegnap), hogy ők ugyanazt üzenték a Rozsdaminiszternek, mint én” - írta még az ellenzéki politikus.

Lázár János egyébként a bizottsági meghallgatásán is említette már szó szerint, hogy szarból kell várat építenie. A tárcavezető ekkor kijelentette azt is, hogy szinte biztosan nem vesz az állam új vonatokat 2026 előtt, a járműbeszerzés meg még nincs is benne a 2025-ös költségvetésben.