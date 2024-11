- Lázár János, ahol csak megfordul, százmilliárdokat ígér vasútfejlesztésre

Kecskemét;Lázár János;vasútfejlesztés;ígérgetések;

2024-11-24 13:51:00 CET

Szegedhez hasonlóan Kecskemétnek is szüksége van a vasúti áruszállításra, Magyarországnak pedig arra, hogy a magyar ipar termékei eljussanak a nemzetközi piacra. Éppen ezért kezdünk átfogó alföldi vasúti fejlesztésbe, hogy a Szeged-Kecskemét-Cegléd-Budapest vonalon zökkenőmentes útja lehessen nemcsak a nyugati piacra szánt autóknak, hanem az ingázóknak is – derül ki Lázár János vasárnapi Facebook-posztjából. Az építési és közlekedési miniszter mellékelt videója szerint mindezt a fideszes kecskeméti városvezetésnek ígérte meg.

A tárcavezető nem kevesebbet állított, minthogy Magyarország kormánya az elmúlt száz esztendő legnagyobb alföldi vasútfejlesztésére készül, amelyre mintegy 600 milliárd forintot akarnak költeni. Szerinte ezt nem csak az autógyárak, a Nyugat-Európába szállítandó járművek indokolják, hanem az is, hogy a dolgozók, a munkavállalók az elővárosi körzetekből is minél hamarabb eljuthassanak a munkahelyeikre.

Az első tétel, amelyre 2025-ben írnak közbeszerzést, az a Kiskunfélegyháza és Szeged közötti vasúti pályának két nyomvonalúvá kiépítése, illetve teljes korszerűsítése. Ennek folytatásaként a Kiskunfélegyházától Ceglédig tartó vasúti pályát terveztetik meg, és amely szintén két nyomvonalú lesz. – Mindkettő vonal érinteni fogja Kecskemétet, ahogy az a gigantikus beruházás is, amely a lajosmizsei vasútvonal újjáépítését jelenti Budapestig. A legnagyobb fejlesztést hajtjuk végre az Alföld történetében – hangoztatta Lázár János.

Az idei őszi-téli időszak első havazása napján, pénteken kialakult vasúti káoszra külön nem tért ki a területért felelős miniszter, pedig lett volna mire. Amint arról lapunk is megemlékezett, Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgató azt mondta, hogy a mit a jelenlegi keretek közt meg lehetett tenni, azt megtették. – Tudom, hogy mindenki sokat várakozott, és azt is, hogy az utazási idő sokkal hosszabb volt a vártnál. De az akadozó, mégis létező közlekedés mögött is tízezer ember összehangolt munkája áll – fogalmazott a vezérigazgató, akin szerint a történtek után kibővítik az országos haváriaközpont tervét, illetve felgyorsítják a megvalósítását.