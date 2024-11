Románia;elnökválasztás;

2024-11-26 06:00:00 CET

A román elnökválasztás első fordulójának eredménye több mint bombameglepetés. Ez valódi bomba, ami könnyedén fel is robbanhat. Lehetne több szempontból is vizsgálni, hogy miért és hogyan mérhettek ennyire félre a közvélemény-kutatók, hogy miért tolódott ennyire a populista szélsőjobbra a román társadalom, de azt hiszem, ez mind-mind sokadlagos kérdés. Mindennél sokkal égetőbb az, hogy mennyire valós ez az eredmény.

Romániában ugyanis aligha van összességében annyi szavazó, aki a voksolás előtt egyáltalán tudta, hogy létezik a nyertes, mint ahány voksot végül begyűjtött Călin Georgescu. A függetlenként indult, de már több különböző párt soraiban előfordult arctalan bürokrata dolgozott már különböző román kormányokban is, de 17 éven át ENSZ alkalmazott volt a fenntartható fejlődés szakértőjeként. Aligha szakmai pályafutása bűvölte el a választókat. Sőt, még az is nehezen hihető, hogy jelenlegi NATO-, EU-, nyugat- és haladásellenes, nacionalista, fasiszta, xenofób, radikális nézetei hozták számára a voksokat. Első helyében nyilván benne van a fősodor elleni lázadás, a radikális, szuverenista nézetek iránti igény, de ezt képviselte egy Románia-szerte és a diaszpórában egyaránt ismert politikus, a legnagyobb szélsőjobb párt jelöltje, George Simion is. Minden kockázat nélkül kijelenthető: külső beavatkozás nélkül a világon sehol sem tud győzni olyan jelölt, aki a kampány elején még egy százalék alatti támogatottsággal rendelkezik és később sem lesz sokkal ismertebb. Még akkor sem, ha úgy nyomult a Tik Tokon, hogy azt a Temu is megirigyelheti. A közösségi média ereje ma már világszerte meghatározó, csakhogy a román szavazók többsége nem mozog otthonosan a Tik Tokon.

Hogy melyik ország hárombetűs szolgálatát kell keresni a háttérben, azt csak tippelhetjük, onnan kiindulva, hogy Románia a NATO és az amerikai csapatok egyik legfontosabb keleti bázisa, ha nem épp a legfontosabb a jelenlegi geopolitikai események kontextusában. Mindenesetre félelmetes mestermunka volt, ami ijesztő jövőképet vetít előre Európa más választásai kapcsán is.