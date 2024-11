- Olaf Scholz lesz a német szociáldemokraták kancellárjelöltje

A kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöksége hétfőn egyhangúlag Olaf Scholzcot választotta kancellárjelöltnek az előrehozott választásokra – közölte hétfőn Saskia Esken, az SPD társelnöke.

A hivatalban lévő kancellár újraindításáról szóló döntést a január 11-i pártkonferenciának is meg kell erősítenie, ami azonban formalitásnak számít.

„Ahogy az utóbbi alkalommal is (...) most is elől, a legerősebb párt szeretnénk lenni”