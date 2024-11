- Vadiúj, 22 milliárd forintos luxusrepülő bukkant fel a NER körül

október 19-én az OE-LOT Dubajba repült. Közvetlenül a repülőgép indulása előtt ezúttal is ott járt Ferihegyen a Mészáros-féle helikopter, amely a szokásos módon most is a Budaörsi Repülőtérről érkezett, majd oda is tért vissza, miután letette az utasait. A magángép viszont több mint két hétig Dubajban tartózkodott. Ez a tény arra utal, hogy a repülőgépet nem egyszerűen bérelte valaki, hanem szorosabb kötődése van a jethez, vagy annak tulajdonosához. Egyszerű bérléskor ugyanis nem lenne kifizetődő, hogy a luxusrepülő heteket várakozzon az utasára, illetve a visszaútra.