- Éppen akkor járt egy Mészáros Lőrinchez köthető magánrepülőgép Bordeaux-ban, amikor Magyar Péter szerint Várkonyi Andrea születésnapját ünnepelték

Franciaország;kastély;Bordeaux;magánrepülő;Mészáros Lőrinc;szülinapi buli;Várkonyi Andrea;Magyar Péter;

2024-11-21 10:11:00 CET

Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján azt állította, hogy Mészáros Lőrinc egy bordeaux-i kastélyban lepte meg feleségét, Várkonyi Andreát az 50. születésnapján, a bulira pedig hárommilliárd forintot tapsoltak el. A hvg.hu információi szerint ugyan egyértelmű bizonyíték nincs rá, hogy a házaspár valóban járt Bordeaux-ban november 11-i környékén, de a NER egyik magángrepülőgépe éppen akkor repült a francia városba.

A lap azt írja, az OE-HUG lajstromjelű Bombardier Bombardier Challenger 350 típusú repülőgép Várkonyi Andrea születésnapjának másnapján, november 12-én kétszer is fordult Budapest és Bordeaux között. A radaradatok szerint a gép reggel hét óra körül szállt fel Ferihegyről és negyed tízkor landolt Bordeaux Mérignac repülőterén, egy órával később pedig visszatért Budapestre, ahol fél egykor szállt le. Két óra múlva ismét útnak indult Franciaország felé és fél négykor újra megérkezett Bordeaux-ba, majd múlt pénteken ugyanezt az utat tette meg visszafelé.

De mit keresne a Mészáros–Várkonyi házaspár egy francia borvidéken? - kérdezhetnénk. Nos, a Mészáros Lőrinc borászaként ismert Kalocsai László éppen itt nyitotta meg megnyitotta azt a szállodát bordeaux-i birtokán, amelyet három éve vásárolt. A történelmi Château de Clotte birtokon lévő szállodáról korábban a Népszava is beszámolt.

A hvg.hu azonban megjegyzi: noha a magánrepülőgép és a szálloda is belefér a luxuskategóriába, a Magyar Péter által felvetett hárommilliárdos ár így is irreálisnak tűnik egy háromnapos utazásért. Még ha valaki a teljes Château de Clotte-ot kibérelné a főszezonban jegyzett áron, akkor is csak 10 millió forint körüli összeget fizetne ki ennyi időre, a szállás és az utazás együtt is nagyjából 21 millióra jöhetne ki.

Mint arról mi is hírt adtunk , az ország leggazdagabb emberévé váló egykori gázszerelő felesége szülinapja alkalmából interjút is adott, amelyben elmondta: megtalálta a minőségi társat, a házassága a sírig fog tartani Mészáros Lőrinccel.