- Rácz András nagyjából egy oldalnyi, hivatkozás nélküli, szó szerinti átvételt talált Orbán Balázs tézisfüzetében

plágiumgyanú;doktori disszertáció;Orbán Balázs;

2024-11-27 18:27:00 CET

Orbán Balázs tézisfüzete a számítógép szerint körülbelül egy oldalnyi szó szerinti átvételt tartalmaz, hivatkozás nélkül. És van még egy fontos érdekesség - közölte Rácz András Oroszország-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára a Facebookon.

A szakember alaposan beleásta magát a miniszterelnök politikai igazgatójának '56-os fejtegetései után elég beszédes, szuverenitás-tematikájú doktori disszertációjába. Most azt közölte, hogy a tézisfüzetet átfuttatta a CopyLeaks nevű hivatalos plágium-ellenőrző szoftveren, amely azt mutatta, hogy idegen szerzőtől származó plágiumot nem tartalmaz, azonban van benne lábjegyzetekkel együtt körülbelül 12 százaléknyi, Árpási Botond Gergely és Orbán Balázs 2023-as közös cikkéből származó, szó szerinti átvétel.

Rácz András szerint a program azt mutatta, hogy a tézisfüzetben összesen körülbelül egy oldalnyi szöveg vagy szó szerinti, vagy csak minimálisan módosított átvétel a korábbi, közös cikkükből. A közös cikkre a tézisfüzet nem tartalmaz sem szövegközi, sem másmilyen hivatkozást, márpedig szó szerinti átvétel esetén mindig kötelező hivatkozni, főleg, ha az átvétel forrása nem Orbán Balázs egyszerzős műve, hanem társszerzős - szögezte le az egyetemi oktató.

„Önmagában az, hogy szó szerinti szövegátvétel esetén nincs hivatkozás, már kizáró oknak kellene lennie bármiféle tudományos fokozatszerzési eljárásból” - közölte Rácz András.

Ráadásul a közös cikk még a felhasznált irodalomban sincs feltüntetve, csupán disszertáció témájához kapcsolódó cikkek között szerepel, ezért szerinte felmerül a kérdés, hogy miért nem.

„Ha Orbán Balázs írta a tézisfüzetet, akkor elemi tudományos hiba, hogy nem hivatkozik egy olyan cikkre, ami a sajátja és amiből szó szerint emel át részeket, többször is. Ha valaki ilyen hibát követ el, az már szakdolgozatnál is kizáró ok szokott lenni, nemhogy doktori szinten. Teljesen értehetetlen... elfogadhatatlan is. Ha viszont nem Orbán Balázs írta a tézisfüzetet, hanem esetleg Árpási Botond Gergely, akkor az a kérdés, hogy ő vajon:

a) slendrián volt-e,

b) azzal, hogy nem hivatkozik a közös cikkre, a (részleges) szerzőségre utaló nyomokat akarja leplezni,

c) esetleg a kisember lázadását látjuk éppen, tehát szándékosan hagyott benne egy ilyen aknát a szövegben, hátha valaki rájön. Akármelyik történt is, nem hiszem, hogy holnap Orbán Balázs ezt a hibát megköszöni neki” - fogalmazott bejegyzésében Rácz András.

A szakember szerint haba a tortán, hogy a tézisfüzet metaadatai szerint a dokumentum valószínűsíthető szerzője valójában Árpási Botond Gergely, az pedig, hogy Orbán Balázs a tézisfüzet elkészülése idején éppen Dunaszerdahelyre utazott könyvbemutatóra, szintén azt valószínűsíti, hogy legalább részben Árpási Botond lehetett a tézisfüzet szerzője. És itt felmerül az a kérdés is, hogy ki az, aki képes egy körülbelül 200 oldalas diszertációt három óra leforgása alatt összefoglalni és még angolul is megírni ugyanazt.

Erre Rácz András szerint csak egyetlen válasz létezik: „Olyasvalaki, aki mélységében, NAGYON részletesen ismeri az adott, kétszáz oldalas disszertációt. És nem, nem csak azokat a részeket, amik esetleg a közös cikkükre alapulnak... hanem az egészet.”

Az egyetemi tanár szerint tehát nagyon látványos a kérdőjel, amire az egyik lehetséges választ az Árpási Botond és a hivatalosan Orbán Balázs által írt szövegek számítógépes, stilisztikai összevetése adhatja meg. Arra a kérdésre holnapra ígért választ, hogy maga a disszertáció tartalmazza-e a megfelelő hivatkozásokat a jelzett, közös cikkre, ezzel pedig, hogy tartalmaz-e a mű plágiumot, vagy sem. Mint Rácz András közölte, ma volt betekinteni a dolgozatba, az ELTE pedig maximálisan korrekt volt, el lehetett végezni a feladatot. Holnapra lesz eredmény.

Biztos ami biztos alapon Rácz András zárásként még egy mosolygó emoji keretében közölte, hogy nincs szándékában öngyilkosságot elkövetni. „A magánéletem és az anyagi helyzetem rendezett, az egészségi állapotom jó, elhanyagolt betegségem nincs, a meglévőket kezeljük” - rögzítette, hozzátéve, hogy az ügyön mellesleg többen dolgoztak, az eddigi eredményeket pedig letétbe helyezték.

Az Orbán Balázs disszertációja körül felmerülő kérdésekről lapunk is folyamatosan beszámol, alább még olvashat róla: