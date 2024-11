- Nevelőszülői hálózat bővítése: a Szeged-Csanádi Egyházmegye nem ad világos választ, a Belügyminisztérium hallgat

Orbán-kormány;egyház;gyermekvédelem;bővítés;nevelőszülő;hálózat;Szeged-Csanádi Egyházmegye;

2024-11-28 16:45:00 CET

Mint arról beszámoltunk, Fülöp azt mondta: várhatóan az év végéig „közel tíz egyházi szereplővel olyan megállapodás kerül aláírásra az állami fenntartóval, aminek eredményeképp körülbelül 700 férőhellyel bővülni tud a nevelőszülői hálózat”.

Lapunk ebben a 700 férőhelyes ügyben küldött kérdéseket az Orbán-kormánynak, egyházaknak, illetve egyházakhoz köthető gyermekvédelmi szolgálatoknak. A legnagyobb egyházak válaszoltak is, és kiderült, nem tudnak semmit a kabinet tervéről, őket nem kereste a kormányzat. Lapunknak válaszolt az említett szolgáltató is: „a megkeresését illetően, miszerint Fülöp Attila államtitkár úr nevelőszülői hálózatok témában megállapodna egyházakkal, tájékoztatom, hogy nekünk, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának nincs tudomásunk ilyenről”.

Később kiegészítést küldtek, amiben általánosságban leírták, hogy folyamatosan bővítik a nevelőszülői hálózati férőhelyeit, és ebben együttműködnek a kormányzat területi illetékeseivel. Majd következett az RTL-nek adott keddi nyilatkozat, amelyben Kothencz János főigazgató már úgy fogalmazott: „Mifelénk is folyamatos felhívással él a kormány, számos egyeztetés is volt a közelmúltban, legutóbb egy hónappal ezelőtt számos egyházi fenntartó és működtető részvételével valósult meg hasonló értekezlet az államtitkárságon”.

Csakhogy ahogy lapunk, úgy az RTL sem általánosságban érdeklődött a nevelőszülői hálózattal összefüggő munkáról, hanem egy konkrét bejelentésre, a 700 férőhelyre kérdezett rá. Erre írta eredetileg Kothencz János – ahogy egyébként a másik 12 megkeresett szervezetből a 7 válaszoló is -, hogy erről a tervről nem tud.

A történtek után ismét megkerestük a Szeged-Csanádi Egyházmegyét, és a hozzá tartozó Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatót, és megkérdeztük: miért mondott mást lapunknak és az RTL-nek. Rákérdeztünk arra is, hogy ha a konkrét államtitkári bejelentés tartalmáról mégiscsak volt egyeztetés, akkor annak mi volt a témája, milyen megállapodások születtek, a Szent Ágota mikorra és mennyi férőhelybővítést, nevelőszülői létszámnövelést vállalt, mely egyházi fenntartók voltak még jelen, illetve, mikor írják alá a Fülöp Attila által említett megegyezést. A Szent Ágota kommunikációs osztálya annyit közölt: a főigazgató, Kothencz János lapunknak küldött kiegészítő tájékoztatása teljes mértékben megegyezik azzal, amit az RTL Klubnak is nyilatkozott. A részletekre nem kaptunk választ, a Belügyminisztérium pedig továbbra is hallgat.