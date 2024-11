- Igen, eltörlik a lex CEU-t

kormányinfó;

2024-11-28 11:24:00 CET

A Mandiner kérdésére adott válaszból kiderült, hogy a lex CEU visszavonását el fogják fogadni, eleget tesznek az ezzel kapcsolatos kötelezettségnek, erre kötelezi is őket az Európai Bíróság ítélete is. Gulyás Gergely megjegyezte, a pénzeket nem bármilyen jogsérelem miatt vonják el, hanem mert az Orbán-kormány álláspontját Brüsszel nem osztja, és a helyzet nem olyan drámai. Arra a felvetésre, hogy megjelentek aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy orosz támadás érheti a NATO-t, a miniszter közölte, reméli, hogy az amerikai adminisztráció nem úgy kerül be a történelembe, hogy egy nehezen kezelhető eszkalációt hagy maga után. Kiderült az is, hogy Gulyás Gergely örül Szájer József visszatérésnek.