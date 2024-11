- Alig lassít az aranypiac, a Magyar Nemzeti Bank globális szereplővé vált

MNB;piac;arany;nemesfém;

2024-11-30 08:30:00 CET

Egy 15,5 tonnás vásárlással a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a globális aranypiac második legnagyobb szereplője volt – a hivatalosan közölt vásárlások alapján - 2024 harmadik negyedévben. A szeptemberben történt ügyletnél csak Lengyelország hozott össze nagyobbat az említett időszakban, Varsó egy 42 tonnás tételt vitt el. A harmadik helyen pedig India állt egy 13 tonnás ügylettel. Ennek eredményeként az MNB aranytartaléka történelmi csúcsot ért el az immár 110 tonnás volumennel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a nemesfém tartalék aránya a devizatartalékhoz képest 14 százalékra hízott – jelezte a Népszavának Juhász Kristóf, a befektetési arany értékesítésével foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. cégvezetője.

A nemesfém jegyzése az idén egészen látványos fejlődést írt le, hiszen az év elejei szintekhez képest már mintegy 30 százalékos növekedést ért el. Érdekességként jegyezhető fel, de mégis beszédes, hogy a tőzsdei jegyzés az 1000 és a 2000 dollár közötti távolságot szűk 15 év alatt „győzte le”, ezzel szemben a 2000 és az október végén elért – jelenleg is csúcsnak tekinthető – közel 2800 dolláros szint áthidalásához alig 10 hónap kellett. A Goldman Sachs friss előrejelzése szerint ugyan az árfolyam most 2650 dollár közelében mozog, de a növekedésnek még nincs vége. A világ egyik legjelentősebb bankháza szerint az árfolyam a jövő év végére eléri az unciánként 3000 dollárt.

Leválni a dollárról

Az persze egészen jól látszik, hogy a Donald Trump újraválasztása óta az arany árfolyamában némi korrekció történt. A választások előtt kialakult 2790 dolláros történelmi rekord óta a jegyzés 2600-2650 dollár közelébe mérséklődött. Ennek oka abban keresendő, hogy a Trump-adminisztráció a kriptovaluták felé látszik fordulni, s annak árfolyamán ez már tetten is érhető, hiszen a Bitcoin piacát éppen a 100 000 dolláros szint áttörése tartja lázban. Ezzel együtt egy fontos, az árat nagyban befolyásoló fejlemény az arany esetében semmit sem változott. A jegybankok éppen olyan erős keresletet támasztanak, mint az elmúlt néhány évben. Ennek volt a része a jelzett legutóbbi MNB vásárlás is – fejtette ki Juhász Kristóf. Hozzátette, hogy a technikai elemzések is azt vetítik előre, hogy még komoly árnövekedések jöhetnek a nemesfém területén. Szavai szerint viszont most, az amerikai elnökválasztást követően egy darabig inkább az oldalazásra, a 2600-2700 dollár közötti ingadozásra lehet számítani.

A központi bankok aktivitása egyébként jellemzően a feltörekvő országok részéről erős. Ennek okát abban kell keresni, hogy ezek a gazdaságok szeretnének a dollár piaci dominanciájáról leválni, attól valamilyen formában elszakadni. Így nem mondható véletlennek, hogy az idei év legnagyobb vásárlói között olyanok láthatóak, mint Törökország, Lengyelország, India vagy éppen Szingapúr. De például a legutóbbi hírek egyike volt az azerbajdzsáni olajalap 12 tonnás vásárlása – magyarázta a Conclude szakértője. Az, hogy ebbe a csoportba sorolt országok központi bankjai ilyen élénken vásárolnak az részben a feszült geopolitikai helyzetre is visszavezethető. Az orosz-ukrán háború és az izraeli-palesztin konfliktus rávilágított a pénzügyi bizonytalanságra, az orosz jegybanki tartalékok zárolása pedig arra is, hogy a pénzpiaci befektetéseket egy gombnyomással elvonhatóak.

Itthon a forint árfolyama irányadó

Ezen felül a nemesfémben felhalmozását erősítette a Világbank idén tavasszal kiadott ajánlása is, amely szerint a jegybanki tartalékokon belül az arany szintjét 20 százalék körül egészséges kialakítani a feltörekvő országokban. Ez egyébként a nyugati országokban jellemző is. Utóbbi határt igyekeznek most elérni az említett feltörekvő piaci államok is. Ezt szem előtt tartva egyáltalán nem mondható rendkívülinek a cseh központi bank – bejelentett – stratégiája, amely szerint minden hónapban vásárolnak 2 tonna aranyat egészen addig, amíg a 20 százalékos határt el nem érik. Ezen a ponton igen figyelemreméltónak mondható kijelentést is tesznek a Goldman Sachs elemzői az előrejelzésükben. E szerint minden 100 tonna fizikai kereslet legalább 2,4 százalékkal emeli az arany árát. Ehhez annyit tennénk hozzá, hogy a World Gold Cuncil (Világ Arany Tanács) adatai szerint a globális adásvételek – a tőzsdei és a tőzsdén kívüli ügyletek összessége - 2022 év eleje óta egyetlen negyedévben sem estek 100 tonna alá. Sőt, figyelemre méltó volt 2022 utolsó három hónapja, amikor a szervezet becslése szerint a forgalom meghaladta a 500 tonnát.

Kérdésünkre, hogy ez az emelkedő ártrend a hazai lakossági piacon hogyan csapódott le Juhász Kristóf kifejtette: itthon a forint árfolyama irányadó. Ahogy a magyar deviza euróval szembeni jegyzése elérte a 400-as szintet szinte azonnal megjelentek az aranyvevők. Az elmúlt évben még inkább kínálati piac volt tapasztalható, azaz jellemzőbbek voltak az eladások. Mára sokkal inkább egyensúlyi helyzet alakult ki, de ezen felül is erősebbnek mondható a vásárlói aktivitás. Felvetésünkre, hogy a befektetők milyen tételek iránt érdeklődnek leginkább, a szakember úgy válaszolt: a legkisebb 2 grammos kiszerelést éppen úgy viszik, mint a nagyobbakat. A pénztárca szab határt – fogalmazott. Hozzátette, így nem ritkák a több kilogrammos vásárlások sem.