- Állami megrendelésekben dúskáló NER-cég szervezi a parkolási reform elleni erzsébetvárosi „civil” tiltakozást

Fidesz;parkolás;tiltakozás;Erzsébetváros;adatgyűjtés; NER;álcázás;

2024-12-02 05:50:00 CET

Egy állami megrendelésekkel jól ellátott NER-közeli cég áll annak a portálnak a hátterében, amely látszólag csak egy erzsébetvárosi, civil tiltakozást fog össze, valójában adatokat is gyűjt a Fidesznek – tudta meg lapunk. A nemkellautosbuntetoado.hu címen elérhető oldalon az ellen tiltakoznak, hogy – mint arról írtunk – a kerület ellenzéki vezetése úgy döntött, ezután már nem lesz ingyenes az éves lakossági parkolási engedély. Az oldalon a név, a cím és az elérhetőség megadásával lehet tiltakozni.

Bár az oldalon sem jele annak, hogy párthoz köthető lenne a tiltakozás, nem civil akcióról van szó. A 444 szúrta ki azt, hogy a holnap adatvédelmi nyilatkozatában az áll: aki megadja adatait, hozzájárul, hogy a Fidesz azokat „további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás céljából, az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezelje.”

Azt viszont már a Népszava tudta meg, hogy az oldal működtetője egy kormányközeli cég. A magyar honlapok nyilvántartásából kiderül, hogy az oldalt október közepén a Trendency Online Zrt. regisztrálta. A Trendency a Fidesz egyik házi IT cégének számít. Ez a társaság csinálta 2016-ban a Fidesz-frakció honlapját. Emellett a céghez sorozatban érkeztek az állami megrendelések, így a Magyar Turisztikai Ügynökség portálját is ők csinálták, dolgoztak az MVM-nek, a Magyar Fejlesztési Banknak, a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnak. Meglehetősen gyakran együtt dolgoznak a Rogán Antal-közelinek tudott Balásy Gyula által vezetett Lounge Designnal, illetve a New Land Mediával, de volt, ahol a fideszes agytröszt Századvéggel együtt voltak alvállalkozók. A Trendency Online Zrt. tulajdonosa Mocsai Norbert. A cégvezető egyszer szerepelt, 2020-ban a Pesti TV műsorában a fideszes propagandista, Jeszenszky Zsolt vendégeként, ahol a kriptovaluták mibenlétéről beszélt, ám – politikai hovatartozását jelzendő – Donald Trump-ot ábrázoló pólóban.