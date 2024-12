- Magyar Pétert mégsem engedik be a pécsi gyermekotthonba

Pécs;gyermekvédelem;gyermekotthon;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-02 13:07:00 CET

„Letiltotta a kormány a pécsi gyermekotthont, hogy holnap az eredeti döntésük szerint beengedjenek az intézménybe. Ehelyett Fülöp Attila államtitkár épp patyomkin bemutatót tart a propagandának ugyanebben a gyermekvédelmi intézményben jelenleg” – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán hétfőn.

A Tisza Párt elnöke az elmúlt időszakban több gyermekotthont is felkeresett országjárása során, hogy bemutassa az intézményekben uralkodó állapotokat. Miskolcon sikerült bejutnia egy intézménybe, ahol fotókat tett közzé a vizesblokk állapotáról.

Ezt követően azonban a nyírszőlősi gyermekotthonba már nem engedték be, ráadásul kitiltották a magyarországi egészségügyi, szociális és oktatási intézményekből. A bicskei gyermekotthonba nem is mehetett be, azonban kapott egy ígéretet, hogy a kitiltása ellenére kedden meglátogathatja az egyik pécsi intézményt.

Magyar Péter hétfői posztjában azt írta, hogy információi szerint „az utóbbi időben történtek részleges felújítások ebben a pécsi otthonban, nyilván most ezzel akarja a kormány, hogy minden rendben van a gyermekvédelem területén. Én szívesen megmutattam volna a felújításokat is, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a gyermekvédelmi intézmények túlnyomó részében harmadik világbeli, embertelen körülmények között tartja az Orbán-kormány a szerencsétlen sorsú gyermekeket, miközben 100 milliárdokat költ propagandára, kastély felújításra és Tiborcz István kétes ügyleteire”.

Magyar Péter advent első vasárnapján a tiszakóródi adomány átadást követően európai parlamenti képviselőként megkísérelt bejutni a cégénydányádi lakásotthonokba is, de az ott dolgozók felsőbb utasításra hivatkozva elutasították.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára korábban közölte, hogy Magyar Péter látogatásaira a jövőben nem tartanak igényt, és nem biztosítanak rá lehetőséget. Fülöp Attila szerint az európai parlamenti képviselőknek nincs joguk ilyen intézményekbe belépni, mivel azok működtetése tagállami hatáskörbe tartozik. Magyar Péter ezzel szemben hivatkozott az európai parlamenti képviselők jogállásáról szóló törvényre, amely szerint az állami szervek kötelesek a képviselőknek a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. Úgy véli, az államtitkárnak nincs joga megtiltani számára a belépést ezen intézményekbe.