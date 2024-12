- Még mindig nem működik a mozgáskorlátozottakat lépcsőkön átsegítő lift a Kútvölgyi Tömbben

Rétvári Bence;Vadai Ágnes;mozgáskorlátozottak;lift;Kútvölgyi kórház;

2024-12-02 15:25:00 CET

Lapunk még november elején számolt be arról, hogy május óta nem működik a felújított Kútvölgyi Tömbben a mozgáskorlátozottakat lépcsőkön átsegítő lift. A páciensek azon kérdésére, hogyan juthatnak el az emeleten lévő szakrendelésre, a biztonsági személyzet a következőt javasolta: menjenek ki az épületből, vissza a Szilágyi fasori a kereszteződésig, ott aztán jobbra a János kórház és a Kútvölgyi közötti meredek úton, s azzal „akadálymentesen” juthatnak el a rendelőintézet első emeletére. Aztán menjenek le az épületen belül a recepcióra, jelentkezzenek be a betegirányítóban, majd vissza, és már mehetnek is a szakrendelésre.

Pedig a helyzet kevéssé a kórházon múlik: a liftet kicserélték, s működési engedélyre vár. A kórház igazgatója maga is sajnálkozott, hogy az új lépcsőlift még mindig nem üzemel, a megjegyezte, hogy a hatósági engedélyezés pontos folyamata általa sem ismert „Sajnálatos, remélhetően tényleg példátlan, és az e tárgyban hetente 1 vagy több betegpanasz miatt tényleg szánalmashoz közeli történetről van szó, ami miatt magam és munkatársaim nevében kérek Öntől is szíves elnézést. Az Ön levelét is felhasználjuk a beüzemelési folyamat ösztökéléséhez” - fogalmazott korábban a lapunknak nyilatkozó panaszosnak az igazgató.

Az üggyel kapcsolatban a DK-s Vadai Ágnes megkérdezte Pintér Sándor egészségügyért és oktatásért is felelős belügyminisztert, mikor lesz újra működőképes a mozgáskorlátozottakat lépcsőkön átsegítő lift a Kútvölgyi Tömbben. A tárcavezető nevében Rétvári Bence államtitkár válaszolt, de abból konkrét időpont nem derült ki. Sőt, igazából semmi új nem derült ki, azon kívül, hogy a jelek szerint továbbra sem működik a lift.

Rétvári válasza szerint a kórház vezetése jelentette a problémát a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak (KEF), így a rossz liftet elbontották és újat építettek a helyére. Ezt azonban még mindig nem helyezték üzembe. Az államtitkár közölte, amit eddig is tudni lehetett, vagyis, hogy az új lift működtetéséhez hatósági engedély szükséges, ennek beszerzése folyamatban van. Egyebekben Rétvári Bence finoman rátolta a felelősséget a kórházra, mondván, az egészségügyi intézmény mindent elkövet az adminisztrációs folyamat gyorsításáért, az okozott kellemetlenségek miatt pedig türelmet és megértést kértek a páciensektől.