- Jogerősen is elítélték Varju Lászlót, a DK politikusát, időközi választás jön a fővárosban

Kúria;ítélet;időközi választás;Varju László;

2024-12-03 11:26:00 CET

Garázdaság, testi sértés és választási rend elleni bűncselekmény vádjában jogerősen is bűnösnek mondta ki a Demokratikus Koalíció (DK) politikusát a Kúria kedden délelőtt, s 900 ezer forintos pénzbírságra ítélte - derül ki a Telex beszámolójából.

Az ügy előzményei 2018-ra nyúlnak vissza, amikor Varju László dulakodásba keveredett a biztonsági őrökkel az állami média székházában.

Annak ellenére mondták ki bűnösnek, hogy őt vitte el végül mentő a helyszínről. Ide egyesítették azon ügyét is, amikor 2018 februárjában egy kávézóban találkozott egy függetlenként induló jelölttel, még az országgyűlési választások előtt. Az egyeztetésen az ellenzéki politikus anyagi juttatást ajánlott fel a férfinak, hogy növelje esélyeit a választáson, cserébe pedig arra kérte, hogy lépjen vissza a jelöltségtől az ő javára. A független jelölt azonban nem tágított, mire Varju László azt is megígérte neki, hogy megtéríti kampányköltségeit. A férfi ezt az ajánlatot is elutasította.

Varju László az utolsó szó jogán tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Azt hangoztatta, nem történt sérülés az állami média épületében, ráadásul neki kellett védekeznie a biztonsági őrök ellen, s vitatta azt is, hogy megfélemlítették volna a dolgozókat. A választási visszaéléssel kapcsolatos vádról pedig azt mondta, a törvény értelmében a jelöltnek nem keletkezhetett olyan költsége, hogy neki bármiféle kárpótlást kelljen fizetnie.

Az ítélet értelmében Varju Lászlót hamarosan megfosztja mandátumától az Országgyűlés, mindez azt jelenti, hogy jövő év elején új választást kell kiírni abban az Újpest és Angyalföld egy részét is magában foglaló egyéni választókerületben, ahol a képviselő mandátumot szerzett. A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc egy kedd délelőtti Facebook-posztban jelezte, Varju Lászlót fogják indítani.