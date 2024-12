- Bodor Johanna: Ne megosztottsággal és fájdalommal terhelt kulturális örökséget hagyjunk a fiatal generációkra!

Magyar Színházi Társaság;

2024-12-03 20:31:00 CET

Nem minden döntés rossz, de sokkal több döntés lehetne sikeresebb és hasznosabb. Zavaró, amikor az örökölt véleménynek, a hiányos információknak, a többszempontúság mellőzésének megtévesztő ereje van, ez ugyanis biztosan helytelen döntésekhez is vezet. Az ebből fakadó következmények konfliktusokat, feszültséget teremtenek. Ezt a hangulatot tapasztaljuk, ennek a hatását érezzük. Ezért tette fel a kérdést a Magyar Színházi Társaság: kinek az érdeke ezt fenntartani? – reagált lapunknak Bodor Johanna táncművész-koreográfus, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) elnöke, akit a szervezet legutóbbi nyilatkozata kapcsán kerestünk meg.

Magyarország legrégebbi színházi szervezete, a 75 éves MSZT közleményt adott ki, miután nem kapott működési támogatást, és javaslatot tett több más, a színházi világot érintő probléma megoldására is. A szervezet nevében Bodor Johanna elnök megfogalmazta, pártolnak minden olyan döntést, amely a magyarországi és a határon túli magyar kultúra finanszírozásáról szól, amennyiben a támogatás felelősségteljes, minőségelvű és átlátható odaítéléséhez olyan széles látókörű kulturális és gazdasági szakértőket kérnek fel, akik a kultúráról, művészetekről átfogó ismeretekkel rendelkeznek, minden műfajt képesek elismerni, és elfogulatlanok ahhoz, hogy a rendelkezésre álló állami forrásokat megfelelően és igazságosan osszák el.

Az MSZT a Kolibri Színház igazgatói pályázatával kapcsolatban kifejtette, ha a társulat 88 százaléka egy színházigazgató-jelölt, Vidovszky György mellett teszi le a voksát, akkor annak figyelembevételével szükséges meghozni a döntést. „Javasoljuk újragondolni és tökéletesíteni a színházigazgatói pályázatok szabályozásának rendszerét tapasztalt színházi szakemberek és jogászok bevonásával, mert az elmúlt évtizedben ismétlődő problémák okozzák a legtöbb szakmai konfliktust.” – áll a közleményben, mely elítélte a Nemzeti Színházat érő politikai támadást, Duró Dóra képviselő nemrég nyílt levélben kelt ki egy ott látott előadás ellen mondandóját az intézmény vezetőjének, Vidnyánszky Attilának címezve, az igazgató reagált a politikusnak. „A művészeti tevékenység politikai célokra való felhasználásával soha nem érthetünk egyet, az alá- és fölérendeltségnek nincs helye. Szakmai kérdésre a helyes válasz mindig szakmai, tehát politikától független.” – írta az MSZT. A szervezet a függetlenek aránytalan és nem elegendő támogatása miatt is felemelte a hangját, szerintük az egész kultúrpolitikai képletben szakmailag korrekt megoldást érdemelnének a független alkotók. „A helyzet orvoslására van szakmai javaslatunk, készen állunk arra, hogy mindezt kultúrpolitikusokkal is megvitassuk.” – tették hozzá. Az Erkel Színház ügye kapcsán az MSZT emlékeztetett arra, hogy miközben az új/régi intézmény évről évre több milliárd forint állami támogatásban részesülne, addig a jelenlegi színházak nagy része anyagi és bérfinanszírozási problémákkal küzd.

Bodor Johanna úgy nyilatkozott – nem vétkeseket kell keresni, nem szemrehányások megfogalmazásával érdemes foglalkozni. Ezt már csak tüneti kezelésnek, álmegoldásnak tartanám. Gumicsont. Szemben ezzel többet érne (és komolyabb munka is lenne) újragondolni, javítani, újratervezni, rendet tenni, tisztázni. Én például kezdeném a visszatérő problémák és régi konfliktusok lomtalanításával. A közös szakmai érdek és cél többek között az is, hogy ne megosztottsággal és fájdalommal terhelt kulturális örökséget hagyjunk a fiatal generációkra. Apropó cél: ha a cél tiszta és egyértelmű, az odavezető útra is jó hatással van. Én még mindig képes vagyok a párbeszédben hinni, abban, hogy megosztottság nélkül lehetnek fontos ügyek. – fogalmazott a művész.