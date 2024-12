- Csaknem nyolcmillió forintba kerülhetett a helikopteres út, amelyet Szijjártó Péter tett meg Dunakeszi és Záhony között

Kárpátalja;Szijjártó Péter;utazás;helikopter;Záhony;Budakeszi;

2024-12-05 07:00:00 CET

Csaknem 4 millió forint annak a rendőrségi helikopternek az üzemóraköltsége, amely Szijjártó Pétert vitte idén januárban Záhonyba, majd onnan vissza Dunakeszire – tudta meg a HVG.

A külügyminiszter még januárban látogatott Kárpátaljára, hogy találkozzon az ukrán külügyminiszterrel, valamint Volodimir Zelenszkij elnök egyik tanácsadójával. A magyar külügyminiszter Záhonyig a rendőrség helikopterével utazott, majd ott autóba ült, és így jutott el a célállomásra, Ungvárra. Szijjártót a dunakeszi otthonától nem messze található repülőtéren vette fel a helikopter, a kárpátaljai tárgyalása után pedig oda is vitte vissza Záhonyból. Később az ATV-vel azt közölte, visszafelé nem azért repült Dunakeszire a gép, mert arrafelé lakik, hanem azért, mert este ott fogadta a bahreini külügyminisztert és a delegációját, ezért sietnie kellett, egy kicsit így is elkésett.

Dunakeszi és Záhony között légvonalban 244 kilométer a távolság, a Szijjártó Pétert szállító MD902-es helikopter pedig óránként éppen ekkora távolságot képes megtenni, tehát az út irányonként nagyjából egy óráig tarthatott. Ugyanez autóval körülbelül 3 órát vesz igénybe, rendőri felvezetéssel pedig még kevesebbet.

Bár hivatalosan nem árulták el, mennyibe került a helikopteres utazás, a HVG Készenléti Rendőrségtől származó információi szerint

az MD902-es gép üzemóra költsége bruttó 3,98 millió forint. Ennek alapján – ha csak az oda-vissza utat számoljuk, egyéb költségeket pedig nem veszünk figyelembe – Szijjártó Péter helikopterezésének piaci értéke csaknem 8 millió forint volt.

A helikopteres utazás esetében egyéb költségek is felmerülhetnek, ha például valaki hosszabban veszi igénybe a gépeket, mint 8 óra, akkor gondoskodnia kell a személyzet elhelyezéséről, szállításáról, valamint étkezéséről is. A Készenléti Rendőrség a portál megkeresésére nem árulta el, hogy hivatalosan mennyi ideig vették igénybe a gépeket, így nem tudni, hogy a helikopter végig Záhonyban várta Szijjártó Pétert, amíg a miniszter Ukrajnában volt, vagy addig valami másra is használták. Autóval a költségek megálltak volna néhány tízezer forintnál, még akkor is, ha több járművet számolunk a konvoj, illetve a rendőri felvezetés miatt.

Ha állandó vagy ideiglenes védelemben részesülő személy szállítására használják a gépeket, akkor nem kell költségtérítést fizetni. A portál arra vonatkozó megkeresésére, hogy utólag fizetett-e a külügyminiszter az útért, a tárca nem válaszolt.

A HVG információi szerint a rendőrség összesen 15 szolgálati helikopterrel rendelkezik, amelyek közül négy MD500E típusú, tizenegy pedig a külügyminiszter által is használt MD902-es típusú gép. Előbbinek a Készenléti Rendőrség adatai szerint 2023-ban és 2024-ben is 1,87 millió forint volt az üzemóra költsége, azaz

ha Szijjártó Péter ezt a típust használta volna, akkor nagyjából fele annyit ért volna az út piaci alapon.

A portál úgy tudja, a januári záhonyi út óta a külügyminiszter nem használta a rendőrség helikoptereit.