- Nagy bajban van a Fidesz a pedofil papok miatt

2024-12-07 05:50:00 CET

Még mielőtt Pajor András katolikus pap esetének politikai vetületéről beszélt volna, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány vezetője lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta: bármilyen furcsán hangzik is, a közélet szempontjából összességében pozitív fejleménynek tekinthető, hogy ilyen ügyek napvilágra kerülnek. Mintha elindult volna valami. Az áldozatok bátrabban mernek jogorvoslatot kérni, ha azt látják, hogy ismert emberekkel szemben is eljárások indulnak, függetlenül attól, hogy az illető milyen kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik, egyházi személy vagy sem. Talán azok a bűnben gondolkodók is visszafogják magukat, akik szexuális bántalmazást követtek el, vagy terveztek elkövetni – tette hozzá.

Ahogyan arról beszámoltunk, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közölte, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatához érkezett bejelentés nyomán előzetes vizsgálat indult egy meg nem nevezett személy ellen, akit minden papi tevékenység gyakorlásától eltiltották. A Válasz Online írta meg, hogy a Fidesz iránt elkötelezett, a politikai kereszténység és az orosz propaganda „egyik arcának” minősített Pajor András zuglói plébánosról van szó. Az információt egyházi berkekből lapunknak is megerősítették. A Válasz Online a sértettek elmondása alapján arról számolt be, hogy Pajor András különböző ürügyekkel meztelen fiúkat, gyerekeket fogdosott és masszírozott az intim testrészeiken is.

A főegyházmegye közleménye kitért arra, hogy a plébánost „saját kérésére, korára és egészségi állapotára tekintettel” felmentették egyházi beosztásai alól, nyugállományba helyezték. Pajor András a közösségi oldalán azt állította, hogy „súlyos lejárató kampány” folyik ellene.

Ami a politikai vonatkozásokat illeti: Horn Gábor szerint a Fidesz mélyrepülésének, a kormánypárt egyre súlyosbodó morális belső válságának újabb és újabb jeleit látjuk. Azzal, hogy „politikai értelemben használt” papokról derülnek ki súlyos dolgok, a Fidesz belső válsága kezd mindenki számára nyilvánvalóvá válni.

- Úgy tűnik, hogy Orbánék ezt már beárazták – jegyezte meg a Republikon Alapítvány vezetője. Szájer József reaktiválása, Csurka István rehabilitálása is azt mutatja, hogy nagy bajban van a Fidesz. A miniszterelnök megvédte Menczer Tamás kommunikációs igazgatót, aki vállalhatatlanul viselkedett Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével szemben. Mindezzel Orbán Viktor azt üzeni: semmi sem számít, csak tartsuk egyben a kormánypárt szavazótáborát, aztán majd meglátjuk, ez mire elég.

Pajor András ügye komolyan árt a Fidesz megítélésének, a mintegy kétmilliós szavazótábort azonban nem biztos, hogy megingatják, esetleg még meg is erősíthetik a botrányok: „a támadásokkal szemben össze kell tartani”. Kérdés, ha az ilyen esetek sem rendítik meg az elkötelezett Fidesz-szavazókat, akkor micsoda. Horn Gábor szerint ehhez olyasminek kellene történnie, amit máskülönben egyáltalán nem kívánunk magunknak: elhúzódó, súlyos gazdasági válságnak. Más aligha ábrándítja ki „Orbán hívő tagozatát”.

A Fidesz számára ugyanakkor rossz hír, hogy a kétmilliós szavazótábor nem lesz elég a választási győzelemhez. A 2026-os választást is a bizonytalanok fogják eldönteni – jelentette ki Horn Gábor –, márpedig bennük komoly ellenérzéseket kelt, amikor Pajor András és mások botránya nyomán világossá válik számukra, hogy milyen a valóságban az orbáni világ.