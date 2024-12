- Oroszország szerint Basár el-Aszad tárgyalt a lázadókkal a menekülése előtt, Damaszkusz utcáin ünnepel a tömeg

Közel-Kelet;Szíria;polgárháború;Bassár el-Aszad;

2024-12-08 14:15:00 CET

Bassár el-Aszád szír elnök a fegyveres konfliktus többi résztvevőjével folytatott tárgyalásokat követően távozott posztjáról és az országból - idézi a BBC a moszkvai külügyminisztérium bejelentését.

Az elnök egyben utasítást adott a békés hatalomátvételre. A Kreml nyomatékosította, hogy nem vett részt ezekben a tárgyalásokban, ugyanakkor szíriai katonai bázisai magas készültségben vannak, ám a létesítmények nincsenek veszélyben. Emellett azt állítják, hogy kapcsolatban vannak a szíriai ellenzék valamennyi csoportjával.

A közlemény arra nem tér ki, hogy maga Basár el-Aszád hol tartózkodik. Egyes szíriai források azt valószínűsítik, hogy repülőgépét lelőtték a Földközi-tenger felett.

Oroszország volt a diktátor egyik legfontosabb szövetségese. számára Szíria fontos stratégiai bástya a Közel-Keleten, különösen a Tartusz kikötőjében fekvő orosz haditengerészeti bázis miatt. 2015-ben Oroszország közvetlen katonai beavatkozást indított Bassár el-Aszad rezsimjének megsegítésére. Ez a beavatkozás légicsapások sorozatát foglalta magában, amelyek a lázadók és terrorcsoportok ellen irányultak, továbbá fegyverekkel, kiképzéssel és hírszerzési információkkal támogatták a rezsimet. Az oroszok kulcsfontosságú szerepet játszottak abban, hogy Aszad-rezsim képes volt fenntartani az ellenőrzést Szíria jelentős hányada felett. Az elmúlt napokban Oroszország jelentős katonai támogatást nyújtott, hogy leverje a lázadókat. December 1-jén légicsapásokat hajtottak végre Szíria több területén, ahol az ellenzéki erők területi nyereségeket értek el.

Közben Damaszkusz központjában, az Omajjád téren folyamatosan ünnepelnek az emberek. A fővárosban egy kicsit a káosz az úr, az emberek izgatottan, felszabadultan jönnek-mennek, rengeteg lázadó fegyverest látni, olyanokat is, akik az ország más szegleteiből, például Dél-Szíriából jöttek, de idlibi és aleppói rendszámú autókat is feltűntek. A BBC riportere beszélt egy nővel, aki könnyeivel küszködve mesélte, hogy családja nagy részét elveszítette. Mindannyiójukat a börtönben ölték meg, ám most mégis azt mondta, hogy ez egy nagyszerű pillanat. Sokan a szíriai forradalom zászlaját lengetik, (ebben a szíriai nemzeti zászlóban található fekete szín helyett zöld van), mindeközben pedig hírek érkeznek arról, hogy egyesek nekiláttak kifosztani az elnöki palotát.

A lázadók bevonulásával Bassár el-Aszad 24 éves uralma ért véget. Előtte az apja, Hafez el-Aszad 1971 és 2000 volt hatalmon.