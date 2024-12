- Két hónap után sikerült alpolgármestereket választani Pécsett

Pécs;közgyűlés;alpolgármester;Péterffy Attila;

2024-12-10 19:29:00 CET

Megválasztotta Pécs alpolgármestereit a város közgyűlése: a testület tagjai közül Zag Gábort, míg a testületen kívülről Ruzsa Csabát választotta meg a keddi ülésen. A nyáron újraválasztott polgármester, Péterffy Attila (MSZP-DK-Momentum-Jobbik-Pécs Jövőjéért Egyesület-Forum Sopianae) által javasolt tisztségviselők az előző ciklus végén is betöltötték a posztot, s őket a városvezető már az újonnan megalakuló közgyűlés első, október 15-i ülésen is megválasztásra javasolta, de akkor még nem kapták meg a többség szavazatát.

Az alpolgármesterekről döntő titkos szavazáson a 25 fős testületből 19-en szavaztak. Zag Gábor kinevezését 18-an támogatták, míg egy képviselő nemmel szavazott. Ruzsa Csabára 13-an szavaztak igennel, 5-en nemmel, egy képviselő pedig tartózkodott. Az alpolgármesterek illetményét a közgyűlés havi 2 385 900, költségtérítésüket 357 900 forintban állapította meg. Csizmadia Péter, a helyi Fidesz-frakció vezetője felszólalásában jelezte: továbbra is fenntartják az aggályaikat a személyeket illetően, viszont az önkormányzat törvényes működésének helyreállítása érdekében nem akadályozzák a polgármesteri javaslat elfogadását.

A szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról is döntött a testület, de nem a polgármester által javasoltakkal összhangban. A számos ellenzéki módosító indítvány elfogadásával is járó végszavazáson a polgármester és számos képviselő nemmel voksolt, így a szavazáson a többséget a Fidesz, a KDNP, az Összefogás Pécsért Egyesület képviselői biztosították a Mi Hazánk Mozgalom és a Tiszta Kezek Mozgalom egy-egy képviselőjének támogatásával.

Lapunk is foglalkozott a baranyai megyeszékhely közgyűlésének politikailag billegő helyzetével, ami a június 9-i önkormányzati választáson alakult ki. A városban öt éve a DK-MSZP-Momentum-Jobbik összefogás fölényesen nyert az önkormányzati választáson, ám a győztes frakció 2020-ban részben szétesett, s ez is szerepet játszhatott abban, hogy az ellenzék az idei voksoláson nem tudta megismételni 2019-es sikerét. A testületbe a kormánypártok 11, az integrált ellenzék 10 képviselőt juttatott be, így a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk, valamint két civil szervezet egy-egy képviselője ügydöntő szerephez jutott a közgyűlésben.