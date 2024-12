- Kis nyugdíjból kis védettségre futja, az időseknek a téli betegségek ellen ajánlott oltások együtt majdnem 140 ezer forintba kerülnek

egészségügy;nyugdíjasok;járvány;idősek;pneumococcus;szamárköhögés;védőoltások;COVID-19;RSV;

2024-12-11 05:45:00 CET

Az idősek „lelkiismeretes” téli felkészüléséhez öt oltást ajánlanak a járványügyi szakemberek: az influenza, a Covid, a szamárköhögés, a Pneumococcus- és az RSV (óriás sejtes vírus) ellenit.

Az influenza- és a Covid-oltás térítésmentesen elérhető a háziorvosoknál. A többi háromért viszont fizetni kell: a szamárköhögés elleniért 15 ezret, a jelenleg kapható Pneumococcus vakcináért 25 ezret, az RSV ellen védőért 98 ezret. A lapunknak megszólaló szakember szerint egy-egy család akár még ki is fizetheti a biztonság árát,

de az idősotthonokban, ahol leginkább szűkség lenne ezekre az oltásokra reménytelen, hogy az ott élők megkapják ezeket.

A többféle oltás azért lenne fontos, mert az idősekre nemcsak az influenza-, a Covid-vírusa, vagy a szamárköhögés veszélyes, hanem a tüdőgyulladás, illetve az úgynevezett óriás sejtes légúti vírus (RSV) is. Ezért az utóbbiak ellen is ajánlott a védőoltás. Az RSV gyakori, és általában enyhe megfázásos tüneteket okozó vírus, a fertőzöttek többsége alig egy hét alatt akár meggyógyulhat. Ám a hat hónapnál fiatalabb csecsemőket, valamint a 65 év feletti vagy károsodott immunrendszerű embereket a vírus súlyosan megbetegítheti, halálukat is okozhatja. A súlyos RSV-fertőzés szövődményei közé tartozik a bronchiolitis – a tüdő kis légutainak gyulladása – és a tüdőgyulladás.

Hazai adat nincs az RSV vírus okozta betegségek gyakoriságáról. Az európai vakcinázási portál adatai szerint az Unióban Norvégiában és az Egyesült Királyságban az RSV a felelős az évente körülbelül 213 000, esetenként intenzív ellátásra szoruló öt év alatti gyermek, valamint körülbelül 158 000 felnőtt kórházba kerüléséért.

Magyarországon a koraszülöttek kapnak térítésmentes védőoltást az RSV megelőzésére, de az időseknek nincs oltási programja. Így aki biztosra akar menni, annak magának kell megvásárolnia a vakcinát.

Ezzel az öt vakcinával sem garantálható, hogy egyetlen köhintés, vagy tüsszentés nélkül vészelik át a 65 éven felüliek a telet, de bizonyosan nem légúti kórokozók miatt kerülnek súlyos, vagy életveszélyes állapotba – mondta lapunknak a járványügyi szakember.

Már hetekkel ezelőtt elindult a légúti betegségek szezonja, a lapunk által megkérdezett háziorvosok szinte egyhangúan arról számoltak be, hogy egy átlagos napon érkező 50-70 helyett már 100 vagy még több beteget látnak el. Többségük vírus okozta légúti tünetekkel érkezik, sokak esetében nem is lehet megmondani, hogy éppen mitől tüsszög, köhög vagy fáj a torka. A járványügyi szakember szerint

az RSV fertőzésekről nincs adatgyűjtés, de nagy valószínűséggel most ez a vírus okozhatja a legtöbb felső légúti megbetegedést.

A Népszavának Erdő Gabriella nagyatádi és Keczéry Attila budapesti háziorvos is azt mondta: influenzást, covidost, szamárköhögésest most ritkán diagnosztizálnak. Influenza-járvány december végén-január elején indul, amikor az ünnepek után az iskolákba és a munkahelyekre visszatérnek az emberek. A Covid vírusa már augusztustól okozott megbetegedéseket, Keczéry Attila két éve szinte valamennyi légúti tünetekkel érkező betegét teszteli Covidra, a pozitív esetek száma az elmúlt két hétben visszaesett, noha korábban tízből hét bizonyult fertőzöttnek.

Influenza ellen október közepétől oltanak, azóta elérhető a háziorvosoknál a térítésmentes vakcina. Ezt nemcsak az idősek, hanem a krónikus betegek is megkaphatják. A Covid-vírus elleni frissített vakcina viszont csak e hét közepétől érkezik mindkét rendelőbe.

Ezt az oltóanyagot Nagyatádon most főként az idősebbek várják. Hasonlóan nagy az érdeklődés a szamárköhögés elleni vakcina iránt. Erdő Gabriella praxisában a babát várók családtagjai oltatják magukat.

Ehhez az oltóanyaghoz azonban mintegy 15 ezer forintos áron juthatnak hozzá. Azaz ezt már nem mindenki engedheti meg magának.

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja már november végén közleményben jelezte, hogy jelentős szamárköhögés-járvány zajlik, ugyanis már akkor több mint 1127 megbetegedést regisztráltak, miközben egy évvel korábban az esetek száma nem haladta meg a húszat sem. Adataik szerint a növekedés minden korosztályban megfigyelhető,

de a legmagasabb az 1 év alatti csecsemőknél, a 40-49 éves felnőtteknél és a 60 évnél idősebbeknél.

A csecsemők és kisgyermekek térítésmentes védőoltást kapnak: egy 3 adagból álló alapimmunizáló oltási sorozatot 2, 3 és 4 hónapos korban, majd egy negyedik adagot 18 hónaposan, majd az ötödiket 6 évesen. 11 éves korukban iskolai kampányoltás keretében kapnak még egy emlékeztetőt. A szamárköhögés elleni védettség nem élethosszig tartó, az oltás óta eltelt idő növekedésével csökken a hatékonysága. Az idei járványhelyzet miatt az országos tisztifőorvos júliusban a várandósoknak javasolta, hogy kérjenek szamárköhögés elleni emlékeztető oltást, mert azzal védhetik az újszülöttjeiket. Mások javasolták az időseknek is, akiknek van a családjukban csecsemő.

Erdő Gabriella szerint a szamárköhögést okozó baktériumot gyakran az óvodáskorú gyerek viszi haza, miután ő oltott, nem is nagyon lesznek markáns tünetei,

de az újszülött testvérét, vagy a nagyszüleit könnyen megfertőzheti és mindkét korcsoportban súlyossá, olykor végzetessé is válhat ez a betegség.

A nagyatádi háziorvos szerint bár az ő körzetében meglehetősen sokan éltek a szamárköhögés elleni oltás lehetőségével, de azt is belátja, hogy egy-egy családi kasszát nemcsak egy ilyen vakcina, de egy erősebb nátha elleni gyógyszerezés is próbára tehet. Tízezer forint alatt ugyanis nemigen úszható meg a szükséges patikaszerek megvásárlása.