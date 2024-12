- Trump nemrég még börtönnel fenyegette meg Zuckerberget, a Meta most mégis egymillió dollárt tesz az elnöki beiktatási alapba

Egyesült Államok;elnöki beiktatás;Mark Zuckerberg;Donald Trump;egymillió dollár;

2024-12-12 17:05:00 CET

A Meta 1 millió dollárt adományozott Donald Trump beiktatási alapjába – erősítette meg csütörtökön a vállalat a a The Guardiannak a Wall Street Journal értesülését. A lap beszámolója szerint a Metát, a közösségi médiumokat üzemeltető cég résztulajdonosa és vezérigazgatója, Mark Zuckerberg azután lépett, hogy nemrég magával Donald Trumppal vacsorázott a megválasztott elnök Mar-a-Lago-i birtokán. A floridai látogatás feletehetően az üzletemberek korábbi rossz viszonyának enyhítésére szolgált, de a Meta újságírói kérdésre nem részletete a hozzájárulás okait.

A lap felidézte, hogy novemberi Mar-a-Lago-i vacsorán Zuckerberg a Meta vezérigazgatója állítólag gratulált a megválasztott elnöknek a győzelméhez és a New York Times szerint Trump ezt kölcsönös szimpátiával nyugtázta. A Facebook és a többi közösségi médium létrehozója más források szerint találkozott Marco Rubio szenátorral, Trump külügyminiszter-jelöltjével és a Fehér Ház leendő új tanácsadóivel, köztük Stephen Millerrel. A Meta szóvivője korábban azt mondta a BBC-nek, hogy Zuckerberg hálás volt a vacsorameghívásért, és találkozni is szeretett volna az új Trump-adminisztráció már ismert tagjaival.

– Fontos időszak ez az amerikai innováció jövője szempontjából – fogalmazott a Meta-közlemény, a The Guardian pedig utalt arra, hogy a korábbiakban nem volt ilyen adományozás, és nem járultak hozzá sem Trump 2017-es, sem Biden 2021-es beiktatási alapjához. Az elmúlt években Trump és Meta kapcsolata feszült volt. Trump azzal vádolta a céget, hogy méltánytalanul cenzúrázza őt és más konzervatív hangokat a platformjain.

Idén márciusban Trump egyenesen „a nép ellenségeként” emlegette a Facebookot a CNBC-nek adott interjújában, a platforomot nagyon becstelennek nevezte. A Capitolium elleni 2021. január 6-i támadás után a Meta felfüggesztette Donald Trump közzétételi jogát, 2023-ban a vállalat bizonyos korlátozásokkal visszaállította a fiókját, idén júliusban edig az összes korlátozásokat feloldották. Az Axios AM hírlevelében november 1-jén – tehát négy nappal az elnökválasztás előtt – arról számolt be, hogy Trump még választási programjában is megvádolta Zuckerberget, hogy beavatkozott a 2020-as választásokba. – Szorosan figyeljük őt, és ha ezúttal valami illegálisat tesz, akkor a hátralévő életét a börtönben töltheti – hangzott a fenyegetés.