- Kartellezés miatt több mint egymilliárd forintos bírságot kapott Mészáros Lőrinc korábbi vejének cégcsoportja

kartell;bírság;Gazdasági Versenyhivatal;Homlok Zsolt;

2024-12-13 15:25:00 CET

Tiltott módon összejátszott több cég egy több tíz milliárd forintos Debrecen környéki vasúti fejlesztés közbeszerzése során. Összehangolt kartellezésről van szó, amelyben szinte mindent egyeztettek egymással az érintett cégek. A kartellt koordináló Homlok Csoport két vállalkozására összesen 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal tanácsa - közölte pénteki tájékoztatásában a szervezet.

E szerint az eljárás még 2023 elején indult, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF). által kiírt a „Vállalkozási szerződés keretében Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósítása” címet viselő közbeszerzési tenderével kapcsolatban. A hatóság azt gyanította, hogy a közbeszerzési eljárás során a vállalkozások előre megbeszélték egymással, ki legyen a nyertes.

A gyanút helyszíni kutatások és rajtaütések követték, a bizonyítékok egyértelműen igazolták a kartellgyanút. A GVH feltárta, hogy a közbeszerzési eljárás során az egy vállalkozáscsoportba (Homlok csoport) tartozó Homlok Kft. és Homlok Zrt., illetve az Inter Mobility Kft. összejátszottak abból a célból, hogy elősegítsék a Homlok Kft. tendernyertességét az érintett közbeszerzésen.

Az érintett vállalatok egymás közt leosztották, ki legyen a nyertes, már ajánlattétel előtt egyeztették egymással az ajánlati árszintjeiket, illetve a pályázati anyagokat mindkét (elvileg versenytársként induló) vállalkozás részére a Homlok Csoport közvetlen irányítása alatt álló közbeszerzési tanácsadó cég készítette el. Továbbá a benyújtott költségvetéseket is a Homlok csoport egyik munkavállalója készítette el mindkét pályázó számára. A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételt követően is fennmaradt a szoros együttműködés az érintett cégek között: a vállalkozások összehangolták eljárási cselekményeiket, miközben a Homlok csoport munkavállalói közreműködtek az Inter Mobility ajánlatának előkészítésében és támogatásában. Az ügyben a GVH Versenytanácsa a jogsértésben részt vett Homlok Kft.-re és Homlok Zrt-re összesen 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki. Ennek oka elsősorban az, hogy az érintett közbeszerzés nagy – összesen több tízmilliárd forint – értékű volt, illetve a Homlok Csoport előző évi nettó árbevétele is nagy volt.

Mészáros Lőrinc korábbi vejének cégei az eljárás során nem védekeztek, és el akarták húzni a procedúrát, ami miatt újabb, 25 milliós bírságot kaptak. Az Inter Mobility Kft. együttműködött, így viszonylag olcsón, egy harminc millió forintos bírsággal megúszta a kartellezést.

A megbírságolt cégek tulajdonosa az a Homlok Zsolt, aki 2017-ben vette feleségül Mészáros Ágnest, Mészáros Lőrinc volt felcsúti polgármester, Magyarország leggazdagabb embere lányát. Később aztán elváltak, de ennek pontos időpontjáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, 2023. március 1-jétől a cégbejegyzésekben Mészáros Ágnes már nem férjezett nevét (Homlok-Mészáros Ágnes), hanem a leánykori nevét tünteti fel, Homlok Zsolt hivatalos lakcíme pedig 2023 februárjában megváltozott. A korábbi felcsúti cím helyett egy olyan budapesti ingatlan szerepel, amely a Homlok Zrt. tulajdonában van.