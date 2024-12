- Megfőztek egy sorozatot

irodalom;sorozat;gasztronómia;Csengetett Mylord;

2024-12-14 19:52:00 CET

Újabb könyv jelent meg Csengetett, Mylord?-témában, ezúttal a közkedvelt sorozat gasztronómiai oldalát ismerhetjük meg. Mrs. Lipton kiváló meggyes lepényét az egész ország ismeri, anélkül hogy egy falatot is evett volna belőle – ezt az űrt tölti be Boromisza István kötete, mely a 21. Század Kiadó gondozásában jelent meg.

A Csengetett, Mylord? A szakácskönyv című kötet bemutatóját szerda este tartották a Stranger Caféban, ahol a szerző mellett a kötet receptjeinek megalkotója, Jalecz Lajos séf és Rényi Ádám, a kiadó vezetője is jelen volt. Utóbbi elmondta, korábban is jelentettek meg sorozatokhoz (Jóbarátok, Downton Abbey) illeszkedő szakácskönyvet, de ezek mind már meglévő, külföldön született könyvek magyar kiadásai voltak. – Bennem mindig motoszkált, hogy igencsak kéne egy Csengetett, Mylord?-szakácskönyv, de nem írta meg senki – emlékezett vissza Rényi Ádám. Így nem is csoda, hogy amikor januárban Boromisza István írt egy emailt a kiadónak azzal, hogy készített egy részletes enciklopédiát a sorozathoz, Rényi Ádám azonnal felhívta. – Ahogy elolvastam azt az emailt, nekem már ott volt a fejemben, hogy hátha megvan az emberünk, aki a szakácskönyves álmot megvalósíthatja. Legnagyobb meglepetésemre a küldött szövegben már nagyon sok recept szerepelt, úgyhogy mondtam a friss szerzőnek, lehetőleg vegye ki őket – emlékezett vissza a kiadóvezető. Az említett interaktív enciklopédia azóta meg is jelent „Csengetett, Mylord?” Univerzum címen, írtunk róla korábban, és bár pár recept szerepel benne, főzésre igazán a mostani könyv alkalmas. Rényi Ádám kiemelte, nagyon büszke az új kötetre, mert az olyan színvonalas lett, mint a korábbi, hasonló kiadványaik. Tehát senki nem mondaná meg, hogy a keménytáblás könyv nem egy külföldi, lefordított mű, hanem minden ízében itthon készült.

Boromisza István és Jalecz Lajos is dicsérte a könyvhöz készült ételek fotózását, mindketten minőségi munkának tartották. – Számomra az egész alkotási folyamat nagyon organikus volt – fejtette ki a szerző –, azt éreztem, hogy mindig minden ott és akkor történt, amikor kellett: ahogyan Ádámot megtalálta az e-mailem, az, hogy a kézirat olyan volt, hogy azt könyvbe lehetett ültetni. Aztán Lajos jött, látott és főzött. Nagyon hálás vagyok az univerzumnak azért, hogy megadta nekem ezt az élményt, hogy szenvedélyből alkothassak. Csak kívánni tudom ezt mindenkinek! – mondta Boromisza István, akinek a 2024-es év két könyvmegjelenést is hozott.

Az író próbálta kiszámolni, hogy hányszor látta a sorozatot, arra jutott, hogy minimum százharmincszor, de valószínűleg inkább háromszázszor. –A nosztalgiára manapság elterjedt kissé pejoratív értelemben hivatkozni, de szerintem a Csengetett, Mylord? töretlen sikerének egyik oka pont a nosztalgia: amikor ezt a sorozatot nézzük, akkor biztonságban vagyunk. A másik ok, amit talán leggyakrabban szoktak emlegetni, az az, hogy kvázi a Nemzet Színészei szinkronizáltak benne, ma nem hallunk ilyen kvalitású munkát. A harmadik ok a Dallas-effektus, ezt csak magunk között hívom így: amikor Magyarországon bemutatkozott a Dallas, megismerhettük az amerikai gazdagok világát, de csak az övékét, a brit sitcommal viszont a cselédségét is, ráadásul komikus helyzeteken keresztül, ami így talán még vonzóbb volt – fejtette ki.

Jalecz Lajos elmondta, hogy amikor a sorozat ment a tévében, ő épp tévészerelőként dolgozott, így bár az epizódok nagy részéről lemaradt, azt megtapasztalta, milyen hisztérikus állapotba tudtak kerülni a megrendelői, ha pont a Csengetett, Mylord? adása előtt romlott el a készülékük. A séf a rendszerváltás óta foglalkozik gasztronómiával, akkor nyitotta meg első, indonéz vendéglőjét Gyulán, amely szenzációnak számító konyhájával 10 éven belül háromszor került be az ország 10 legjobb étterme közé. Jalecz Lajos szerint az angol konyha kimondottan a gyarmati ételekről szól, éppen ezért nagyon gazdag a gasztronómiája, a receptek a mai ember számára sem idegenek. A séf szerint fontos megismerni az ételek múltját, a gasztrotörténetben pedig a mostani könyv nagyon erős.

Infó: Boromisza István: Csengetett, Mylord? A szakácskönyv. 21. Század Kiadó, 2024.