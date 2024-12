- Lélegzethez jutott a Jelenkor

gyűjtés;Nemzeti Kulturális Alap;folyóirat;Jelenkor;

2024-12-14 19:04:00 CET

A kortárs magyar irodalom hívei meghatározó havilapnak gondolják a Pécsett szerkesztett, országos terjesztésű Jelenkort. Az 1958-ban elindított folyóirathoz olyan alkotók kötődtek és kötődnek, mint Weöres Sándor, Csorba Győző, Mészöly Miklós, Bertók László, Esterházy Péter, Nádas Péter, Parti Nagy Lajos. Ám a 66 éves lap léte mostanra kérdésessé vált. Ennek oka, hogy az öt embert foglalkoztató, évente 40 millió forintból gazdálkodó havilap – inflációt amúgy sem követő – állami támogatása bizonytalanná vált. 2024-re a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) 17 milliót nyert el pályázattal a folyóirat, ám azt, hogy ez a pénz megérkezik-e jövőre, illetve mikor, azt egyelőre nem lehet tudni. A jelek szerint legjobb esetben 2025 második felében jut pénzhez az NKA-tól a Jelenkor, már pedig addig a lap aligha bírja ki.

Ezért a Jelenkor főszerkesztője, Ágoston Zoltán úgy döntött, a lap olvasóitól és szimpatizánsaitól segítséget kér. Az ügyet magáénak tette 18 művész és közéleti személyiség, s ők, a „Jelenkor követeként” a közösségi hálón keresztül adakozásra kérték ismerőseiket és tisztelőiket. A követi küldetést vállalta többek között Radnóti Sándor esztéta, Bojár Iván András művészettörténész, Beck Zoltán rockzenész és Grecsó Krisztián író. A követeknek köszönhetően az elmúlt hetekben 7 és félmillió forint érkezett a szerkesztőség számlájára.

Csütörtök este Pécsett, a Tudásközpontban adománygyűjtő estet tartottak a Jelenkor fennmaradása érdekében. Az est ötletadója és házigazdája, Balogh Róbert író invitálására 17 művész jött el, hogy beszéljen arról, mit jelent számára a Jelenkor. Az elsőként színpadra lépő Kossuth-díjas táncművész, Uhrik Dóra így fogalmazott: „nekem fontos ez a csodálatos, sárga színű folyóirat, ha megfogom az oldalát, a tapintása érzéki élmény… nem lehet pótolni… az olvasás gyógyszer, terápia, természetes emberi szükséglet”.

Az estnek másfél száz vendége volt, s ők 600 ezer forintot adományoztak a lapnak – tudtuk meg Ágoston Zoltántól. A gyűjtést még folytatják, ám a főszerkesztő szerint a lap már így is lélegzethez jutott az adományok révén. Egyelőre elhárult a megszűnés veszélye, így jövőre is megjelenik a lap. Sőt, még az adósságait is törlesztheti a szerkesztőség, hisz a nyomdával és a köztudottan alulfizetett szerzőkkel szemben felhalmozott némi tartozást a Jelenkor. Ez talán elolvad a következő hetekben, s nem kell attól tartani, hogy a Jelenkor olyan nagyszerű irodalmi folyóiratok sorára jut, mint az egykor megkerülhetetlen, aztán örökre eltűnt Új Írás vagy Nagyvilág.