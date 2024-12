- Orbán Viktor: Mindannyian léphetünk, nem egyet, hanem akár kettőt is előre

Orbán Viktor;Sopron;alagút;autóút;avatás;M85;ígérgetés;

2024-12-14 15:12:00 CET

Sopron csak akkor tudott fejlődni, ha össze volt kötve az őt körülvevő világgal – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Sopronban, az M85-ös autóút befejező szakasza és a Bécsi-dombi alagút átadásán. – Sopron térsége nemcsak az északot és a délt, hanem a keletet és a nyugatot is összeköti, itt lépünk át a Kárpát-medencéből az Alpok vidékére. Ami pedig igaz Sopronra, az igaz Magyarországra is: csak akkor tud fejlődni, ha képes kihasználni kedvező földrajzi helyzetét, ha nem elzárja, hanem összeköti magát az őt körülvevő világgal – tette hozzá a kormányfő, aki szerint a soproniak 1921-ben megmutatták, mit jelent a nemzethez való hűség, és azt is, hogy nem szabad beletörődni abba a sorsba, amit idegen hatalmak akarnak ránk erőltetni.

Ha már a történelmet emlegette, felidézte, hogy az első világháború után, az ellenségeink úgy döntöttek a magyarok legyenek kicsik és szegények. – Ezt a sorsot a magyarok azonban sohasem fogadták el, mindig azt akartuk, hogy Magyarország nagy és gazdag ország legyen – mondta miniszterelnök, kormányát nemzetinek nevezve, és hivatásának nevezte véget vetni az elmúlt évszázadok szétszakítottságának. Ezért szerinte ők elhatározták, hogy központi helyet csinálnak abból, ami a hidegháborúban még periféria volt, felteszik Magyarországot a térképre.

Fel is sorolta, szerinte mi van a térképen: „Az elmúlt 15 évben a kormány 4200 milliárd forintot fordított közúti fejlesztésekre, 870 kilométernyi autópálya és autóút épült, bővült 2010 óta. Ma már 21megyei jogú város érhető el négysávos úton, és számuk jövőre 22-re nő. Magyarországon az M85-ös autóúttal együtt már 10gyorsforgalmi út éri el az országhatárt, miközben 2010-ben csak három ilyen volt”. – Azzal, hogy a románok is a schengeni térségbe kerültek, eltöröltük a román-magyar határt, így a mai útátadást pedig úgy is lehet tekinteni, hogy összekötötték a burgenlandi magyarokat az erdélyi magyarokkal – vázolta fel az ívet Orbán.

A miniszterelnök rátett egy lapáttal azon korábbi elképzelésére, hogy 2025 a magyar gazdaság számára egy fantasztikus év legyen. Közölte, hogy jövőre „félretoljuk a háború felhőit az égről”. – Megkezdi a termelését a BMW és a CATL debreceni, a BYD szegedi gyára is, elindul a Demján Sándor Program, amelyben 1400 milliárd forintot adnak a magyar kis- és középvállalkozásoknak, továbbá 2600 milliárd forintot szán a kormány a családok támogatására. Nőni fognak a bérek is, a következő három évben soha nem látott minimálbér-emelés vár Magyarországra. Mindannyian léphetünk, nem egyet, hanem akár kettőt is előre – folytatta az igéreteit, hozzátéve: „Aki kételkedik, annak álljon bizonyítékul az M85-ös út. Vállaltuk, belevágtunk és megcsináltuk.”