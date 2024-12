- Önkormányzatok: újabb feladatelvonás jöhet

Orbán-kormány;önkormányzatok;bölcsőde;óvoda;fenntartás;elvonás;feladat;kiszervezés;

Informátorunk szerint a fenntartói feladatok kiszervezését, központosítását vizsgálhatják. Úgy tudjuk, felmerült annak a B+N Zrt.-nek az esetleges szerepe is, amely a kórházak üzemeltetését vette át.

Ha van is ilyen szándék, akkor az – a kormányzati válaszok alapján – egyelőre csak a nyilvánosságtól távol tartott elképzelés, és semmiképp sem törvénymódosítás szintjén áll jelenleg. „Ilyen előterjesztésről, javaslatról a tárcának nincs ismerete” – felelte megkeresésünkre a Belügyminisztérium. Mivel az utóbbi időben gyakorta előfordult, hogy nem az illetékes szaktárca, hanem valamelyik kormánytag, többször például Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be rapid módon új jogszabálymódosítást, -előterjesztést, megkerestük őt is. Egy hét alatt sem válaszolt kérdéseinkre.

Noha a kabinet nem erősítette meg, hogy lenne ilyen terv, az elképzelés nem lógna ki az eddigi döntések sorából. A kabinet ugyanis – az iskoláktól kezdve a víziközműveken át a szemétszállításig – folyamatosan szűkíti az önkormányzatok mozgásterét, s így a a helyhatóságnak adott állami forrásokat. Ráadásul az elmúlt években nem először jött hír arról, hogy a kormány az óvodákat is állami fenntartásba venné. Négy éve a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége nyilatkozatban állt ki az óvodák önkormányzati fenntartása mellett.

A központosítás a kormányzat kedvelt terepe: a most hírbe hozott B+N Zrt. vette át a kórházak üzemeltetését. Megkerestük az társaságot, hogy tud-e ilyen kormányzati tervről. „Cégünk ilyen eljárásban nem vett részt, és nem is kapott sem felkérést, sem megkeresést az óvodák és bölcsődék üzemeltetésére, sem az államtól, sem az önkormányzattól” – írták, igaz, egy még nem létező szabály alapján nem is lehet pályázatot kiírni. Ezzel együtt kérdésünkre leszögezték: A felkérésekre rövid felkészülési idővel is képesek megfelelő minőségű megoldást kínálni, érkezzen az akár a köz-, akár a versenyszférából.