- Villámgyorsan módosítana törvényt a Fidesz a Till Tamás-gyilkosság ügyében

Fidesz;törvénymódosítás;emberölés;Büntető törvénykönyv;elévülés;Till Tamás;

2024-12-16 07:20:00 CET

Mindösszesen három paragrafusból áll az a törvénymódosító, amelyet a Till Tamás-ügy nyomán nyújtott be a Fidesz - írja a hvg.hu.

A portál által megszerzett előterjesztés szerint ebből az egyik kimondja, hogy a törvénymódosítás jövő év január elsején hatályba lép. A gyors törvényhozási folyamatot úgy biztosítják, hogy már a hétfői bizottsági ülésen döntés születik a kivételes, gyorsított eljárásról, így a négy napot ülésező parlament még a karácsonyi szünet előtt elfogadhatja a javaslatot.

Az indoklás szerint a tervezet célja, hogy „a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény jelenleg hatályos normaszövegével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogértelmezési bizonytalanságot megszüntesse, és egyértelművé tegye azt a következetes jogalkotói akaratot, amely szerint az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények – függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el – soha nem évülnek el (...) egy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető súlyos bűncselekmény – mint például a minősített emberölés esetei – esetében a zéró tolerancia elve érvényesül.”

A javaslat lényege, hogy a fiatalkorúakra vonatkozó szabadságvesztési szabályok közül az elévülési időt egyszerűen eltávolítják a jogszabályból. Ez minden olyan esetre érvényes, amikor az elkövetett bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető, és alkalmazandó mind a 16 év alatti, mind a 16 év feletti fiatalkorú elkövetőkre.

A 11 éves Till Tamás meggyilkolása kapcsán az elmúlt napokban heves jogvita tört ki. Till Tamás 2000 májusában tűnt el, holttestét 2024 nyarán fedezték fel egy bajai tanyán, bebetonozva. A rendőrség később azonosította az elkövetőt, aki mindössze 16 éves volt, amikor 2000. május 28-án végzett till Tamással. Bár a férfi beismerő vallomást is tett a negyedik kihallgatásán, 2024. november 28-án, először elengedték, mivel a rendőrség szerint az ügy elévült, azonban az ügyészség és a bíróság ezt másképp látta, így a férfit szombaton harminc napra letartóztatták. Noha tanúkénti kihallgatása során mindent beismert abban a hiszemben, hogy nem lesz felelősségre vonható, gyanúsítottként már mindent tagad.