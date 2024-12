- Hatmilliárd forint közpénzt költhet mesterséges intelligencia vásárlására az állami média

közpénz;MTVA;mesterséges intelligencia;

2024-12-16 11:23:00 CET

Több mint hatmilliárd forintért vásárol központi mesterséges intelligencia szolgáltatást az MTVA - írja a Kontroll.

A Tisza Párt-közeli portál egy, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent vállalkozói keretszerződésre hivatkozva arról számolt be, hogy az állami média olyan mesterséges intelligencia (AI) rendszerek bevezetését tervezi, amelyek célja a részleges vagy teljes munkafolyamatok hatékonyságának növelése. A tervezett AI-megoldások között szerepel a kép- és hangfeldolgozási feladatok automatizálása, valamint a természetes nyelvi szövegértelmezés és fordítás fejlesztése.

A szerződés több szempontból is érdekes. A 6 milliárd 51 millió forintos keretösszeg az MTVA 2023-as, 142 milliárd forintos költségvetésének több mint 4 százalékát teszi ki, ami jelentős hányadot képvisel. A győztesek megközött található a Telekom Rendszerintegráció Zrt. és a Kermann IT Solutions Nyrt., amelyek információ-technológiai szolgáltatásokat nyújtanak, valamint a számítógépes programozásban jártas SPB Systems Kft.

A nyertes ajánlattevők között szerepel a GVSX Kft. is, amely a rendőrség Szitakötő programjában is részt vesz. A program keretében Budapesten és országszerte több ezer térfigyelő kamerát kapcsoltak hálózatba. A GVSX korábban Tasnádi László, a Pintér Sándor belügyminiszterhez köthető baráti és üzleti kör tagjának érdekeltségébe tartozott. A hvg.hu november végén arról számolt be, hogy a Csányi Sándor OTP-vezér által alapított Digital Innovation and Solution Kft. tulajdonrészt szerzett a cégben.

Az MTVA a hatmilliárd forintos keretszerződésben a többi között olyan szolgáltatásokat vár el, mint a lokálisan futtatható technológiai lehetőségek feltérképezése, valamint a kiválasztott technológiák felhasználásával a mesterséges intelligencia szolgáltatások önálló alkalmazásként történő teljes körű tervezése és fejlesztése.