- Nem vizsgálják, hogy kényszerítették-e a beismerő vallomásra Till Tamás feltételezett gyilkosát

2024-12-16 16:02:00 CET

Nem vizsgálják a hatóságok, lehet-e bármiféle valóságalapja annak, hogy Till Tamás feltételezett gyilkosa, F. János állítása szerint kényszerítés hatására ismerte be a bűncselekmény elkövetését - írja a 24.hu.

Hódos Attila, a minősített emberöléssel gyanúsított férfi ügyvédje a lapnak azt mondta, F. János állítja: azzal fenyegették meg a kihallgatói, hogy ha nem ismeri be a bűnösségét, akkor előhoznak a múltjából olyan részleteket, amivel tönkreteszik a családi életét, illetve őt magát és a vállalkozását (az nem világos, mi lehet kellemetlenebb tény rá nézve annál, hogy hidegvérrel meggyilkolt egy 11 éves gyereket - a szerk.).

A lap megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget azzal, hogy indítanak-e, vagy indítottak-e nyomozást annak a megállapítására, van-e bármi igazságtartalma F. János állításának, vagy sem. Kovács Katalin szóvivőtől zt a választ kapták: „A Központi Nyomozó Főügyészségre és az alárendeltségébe tartozó regionális nyomozó ügyészségekre az ügyben nem érkezett feljelentés, és kizárólag sajtóértesülésekre hivatkozva a nyomozó főügyészségen hivatalból sem indult eljárás.”

Mint ismert, a 40 éves budapesti vállalkozó, F. János korábban beismerte a gyilkosság elkövetését. Különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsították meg, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását. Az ügynek jogállami, illetve politikai vetülete is van, ugyanis kiderült: a feltételezett gyilkos 16 éves volt a tettének elkövetésekor, ami azt jelenti, hogy elévülés miatt az se biztos, hogy felelősségre lehet egyáltalán vonni. Az eset ezért precedens értékű is lehet abból a szempontból, hogy ennyire nyilvánvalóan nagyon ritkán ütközik ki: a jogrend nincs összhangban a társadalom igazságérzetével.