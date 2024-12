- Tömeges lövöldözés történt egy wisconsini keresztény iskolában, legkevesebb két ember meghalt

gyilkosság;Egyesült Államok;iskolai lövöldözés;Wisconsin;

2024-12-16 21:00:00 CET

Legkevesebb két ember meghalt egy lövöldözésben, ami egy keresztény iskolában történt a Wisconsin állambeli Madisonban - számolt be a CNN.

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető is meghalt. Mindemellett a helyszínt és az eset körülményeit a hatóságok még vizsgálják. Shon Barnes, Madison rendőrfőnöke sajtótájékoztatón azt mondta, rengeteg munkát kell még elvégezni, ezért türelmet kért. Úgy tudják, a támadó fiatalkorú lehet, az iskola egyik diákja. Azt viszont nem árulják el, hogy az áldozatok tanárok vagy diákok voltak-e, amíg a családjaikat nem értesítik. Több sérült is van.

Az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyverek és Robbanóanyagok Hivatala (ATF) jelenleg vizsgálja, pontosan milyen fegyvert használt a gyilkos. Ez azért is lényeges, mert hasonló esetekben a lőfegyver tulajdonosát is felelősségre lehet vonni (ha például a fiatalkorú támadó a szülei fegyverével megy be gyilkolni az iskolába). A rendőrség más, hasonló lőfegyveres fenyegetésről jelenleg nem tud Madisonban.

A történtek helyszíne, a madisoni Abundant Life Christian School egy K-12-es besorolású, azaz 12 osztályos oktatási intézmény, mintegy 390 diák jár ide. Ez a hét az utolsó tanítási hét a karácsonyi szünet előtt.