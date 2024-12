- Az OBT most már az Orbán-kormánnyal kötött alku felülvizsgálatát akarja

megállapodás;felülvizsgálat;Igazságügyi Minisztérium;Országos Bírói Tanács;jogállamiságot sértő;

2024-12-19 20:30:00 CET

Nekiment az Igazságügyi Minisztériumnak az Országos Bírói Tanács (OBT), és a kezdeti békülékeny nyilatkozatok után a testület januári 15-i rendes ülésén a tárcával kötött négyoldalú megállapodás felülvizsgálatáról is tárgyalnak – írja az OBT közleményére hivatkozva a hvg.hu. Kiemelték, hogy „hatáskörüket teljesen és szándékosan kiürítették a kormány törvénymódosításai, ami súlyosan sérti a jogállamiságot”.

A lap szerint jelentős fordulat történt az OBT-ben a bírói fizetéseket a szervezeti reformhoz kötő, titokban készülő alku megítélésében. Azt ugyanis novemberben még megszavazta a testület, de a dokumen aláírása hatalmas botrányt kavart. Részben a tiltakozás miatt lemondott az OBT elnöke, Szabó Péter, mostanra pedig kétezer bíró és igazságügyi alkalmazott hozta nyilvánosságra kritikáját, és nyilvános demonstrációt is tartottak.

– Az új elnök, Pecsenye Csaba megválasztása után egy közleményben még határozottan visszautasította, hogy a megállapodás aláírásával bárkinek a becsülete sérült volna. Néhány nappal később azonban már az Igazságügyi Minisztériumnak írt levelet, mely szerint „megrendülve értesült arról”, hogy az OBT véleményezése nélkül tárgyalták és fogadták el azt a jogszabály javaslatot, amely módosít a bírói korhatáron – áll a cikben, felidézve, hogy Pecsenye az ügyben Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel is találkozott.

Az OBT most a bírósági szervezetet érintő Alaptörvény- és törvénymódosítások körülményeit az OBT sarkalatos törvényben meghatározott jogszabály-véleményezési hatáskörének teljes és szándékos kiürítéseként, a folyamatot pedig a jogállamiság alapelveit és a demokratikus jogalkotási folyamat alapvető szabályait súlyosan sértőnek minősítették. Ezért tartják szükségesnek a négyoldalú megállapodás felülvizsgálatát is, amiről az OBT tagjainak több mint egyharmada még kedden előterjesztést nyújtott be, soron kívüli döntést kérve, de végül utóbbi nem járt eredménnyel. Kiderült, Pecsenye Csaba szerdán tárgyalt az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának (ENCJ) elnökével, aki aggodalmát fejezte ki a kialakult helyzet miatt. Az ENCJ küldöttsége január végén Magyarországra látogat.