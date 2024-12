- Karácsony előtti nagyüzem az Országgyűlésben: elfogadták a költségvetést, Varga Mihály hangszert cserélt

költségvetés;Varga Mihály;Országgyűlés;szavazás;Paks 2;

2024-12-20 13:13:00 CET

Határozathozatal-dömping volt az Országgyűlés utolsó ülésén.

Mint a Magyar Távirati Iroda (MT) beszámolójából kiderül, a képviselők 152 igennel és 26 tartózkodás mellett elfogadták a klímagázokról szóló törvényt, valamint 125 igen, 56 nem szavazattal a jövő évi büdzsét. A Költségvetési Tanács elnöke közölte, hogy a testület megadta a hozzájárulást a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz.

Horváth Gábor jelezte, a kiadási előirányzatok növekedésénél érzékelték, hogy azok egyes intézmények feladatnövekedéséhez kapcsolódnak, amelyekre egyrészt átcsoportosítások, másrészt kiadáscsökkentések révén biztosított a fedezet. A többletkiadásokat - például a bányajáradéknál jogszabályváltozás miatt kieső forrást - a módosítások a vagyonértékesítésből származó bevételek számot tevő értékesítéséből fogják finanszírozni - mondta, hozzátéve, ehhez a tanács szerint az állami ingatlanracionalizálási intézkedések időben történő meghozatala, valamint az szükséges, hogy az ingatlanokra megfelelő kereslet mutatkozzon. Ez szerinte ráirányítja a figyelmet az általa már korábban megfogalmazott, a gazdasági növekedéssel, a bevételek, ezen belül az unióból származók teljesítésével kapcsolatos kockázatokra, mivel sem a gazdasági körülmények, sem a költségvetési törvényjavaslat nem változott olyan irányba, hogy a feszültségek megszűntek volna.

A képviselők megszavazták az alapvető jogok biztosa és helyettesei 2023-as beszámolójának elfogadásáról szóló határozatot. A képviselők 125 igen, 44 nem és 11 tartózkodó szavazattal döntöttek a Kozma Ákos ombudsman által jegyzett dokumentum elfogadásáról. 125 igen 49 nem és 7 tartózkodó szavazattal elfogadták a Pénzügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztéruiumba történő beolvadását, valamint 131 igen szavazattal, 48 nem szavazat ellenében zöld utat adtak a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvénymódosítást.

A törvény célja annak megteremtése, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos két új 5-6. atomerőművi blokkok tervezésére, beszerzésére, létesítésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére irányuló beruházás megvalósítása továbbra is zökkenőmentesen történhessen.

Egyben elköszönt a pénzügyminiszteri poszttól Varga Mihály, aki utolsó, ebbéli minőségében tett felszólalásában azt mondta, megtisztelőnek érezte azt a munkát, amit „a magyar demokrácia szívében, Magyarország parlamentjében hol képviselőként, hol államtitkárként, hol miniszterként” végezhetett, megjegyezve, hogy az elmúlt évtized eredményeiben bőven akadnak olyanok is, amelyek talán a magyar parlamentáris demokrácia nagy elődjeihez is méltók lehetnek. Elmondta, a 2025-ös költségvetés a 12., amelyet 2013 óta kollégáival elkészítettek, ezért megköszönte nekik a munkát, csakúgy, minta Fidesz-KDNP frakciónak a támogatást. Az ellenzék felé pedig megértéssel fordult, mondván, bármilyen jó költségvetést is készítettek elő, számíthattak tiltakozásukra. Felidézte Kupa Mihály korábbi szavait, aki úgy véli, fogyóeszközök a pénzügyminiszterek, míg Lónyay Menyhért szerint nagyon kell szeretnie az embernek a hazáját, és igen kevéssé önmagát, hogy ennek kitegye magát. Varga Mihály felszólalását Arany Jánost idézve zárta: