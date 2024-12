- Vlagyimir Putyin bosszút ígér a kazanyi támadásért, szerinte sok veszély van, és ezek csak egyre fokozódnak

Oroszország;Ukrajna;együttműködés;háború;Vlagyimir Putyin;

2024-12-22 17:44:00 CET

Oroszország válaszolni fog azoknak az ellenfelei lépéseire, akik tovább eszkalálják a helyzetet - jelentette ki a Rosszija-1 tévében az orosz elnök

Vlagyimir Putyin – írja az Interfax – jelezte, ugyan nem akar senkit sem megijeszteni, de sok veszély van, s ezek csak egyre fokozódnak. – Mindig válaszolunk minden kihívásra. Amikor végre jelenlegi ellenfeleink és lehetséges partnereink meghallják, megértik, felismerik, akkor jön el a tudatosság, hogy kompromisszumokat keressünk – fogalmazott, megjegyezve, hogy Oroszország kész erre, ugyanakkor ezek nem sérthetik az ország érdekeit.

Az orosz-amerikai kapcsolatokról annyit mondott, hogy Oroszország soha nem veszítette el a vágyát az interakció helyreállítására. „Minden változik. Csak Oroszország és népének érdekei maradnak változatlanok. Ha úgy látjuk, hogy a helyzet úgy változik, hogy lehetőség és kilátás nyílik a kapcsolatok kiépítésére más országokkal, akkor készen állunk rá. A kérdés nem rólunk, hanem róluk szól. (…) Ha bárkivel is kapcsolatokat építünk, csakis az orosz állam érdekei alapján tesszük” – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin.

Az orosz elnök egy másik nyilatkozatában pedig nagyobb és pusztítóbb csapásokkal fenyegette meg Ukrajnát. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, szombat kora reggel dróntámadás érte a közép-oroszországi Tatárföldet, amely csaknem ezer kilométerre található az ukrán határtól. Helyi tisztviselők arról számoltak be, hogy több lakóépület is megrongálódott Kazany városában. „Akárki és akármennyire is próbál valamit elpusztítani az országunkban, a saját országukban többszörösen nagyobb pusztítással fognak szembesülni, és még megbánják azt, amit nálunk próbáltak tenni” – fogalmazott Vlagyimir Putyin, egyben jelezve, bízik Rusztam Minnihanov tatárföldi kormányzóban, hogy a régió hatóságai „helyreállítják mindazt, amit ellenségeink és ellenfeleink a közelmúltban Kazanyban megrongáltak”.