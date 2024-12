- Robert Fico Moszkvába látogatott, ahol a háború befejezésének lehetőségeiről is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal

Robert Fico;Oroszország;Szlovákia;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;gázszállítás;

2024-12-23 07:04:00 CET

Robert Fico szlovák miniszterelnök váratlanul Moszkvába látogatott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon – írja a BBC.

A szlovák kormányfő közölte, hogy az egyeztetésen megvitatták az orosz gáz Szlovákiába történő szállítását, de szó volt „a háború mielőbbi, békés befejezésének lehetőségeiről”, valamint a két ország kapcsolatáról is. Fico hozzátette, „hosszú beszélgetést” folytatott Putyinnal, melynek során nézetet cseréltek az ukrajnai katonai helyzetről is. Állítása szerint a moszkvai találkozó válasz volt arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, országa továbbra is ellenzi, hogy orosz gázt szállítsanak a területén keresztül. A szlovák kormányfő a Facebookon azt írta, az Európai Unió vezető tisztviselői még pénteken értesültek az útról és annak céljairól.

Az ukrán elnök kizárta annak a szerződésnek a meghosszabbítását, amelynek értelmében a Gazprom Ukrajnán keresztül szállít földgázt Csehországnak, Magyarországnak és Szlovákiának.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban ugyancsak arról számolt be, hogy Fico moszkvai munkalátogatását már néhány nappal korábban megszervezték.

A szlovák miniszterelnök Karl Nehammer osztrák kancellár és Orbán Viktor és után a harmadik nyugati vezető, aki találkozott az orosz elnökkel azóta, hogy Oroszország három évvel ezelőtt lerohanta Ukrajnát. Putyin és Fico legutóbb 2016-ban találkozott személyesen.