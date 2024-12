- Magyar Péter karácsonyi videóban beszél arról, hogy mit miért tett az idén, és mit akar tenni a jövőben

karácsony;videóüzenet;Magyar Péter;

2024-12-26 11:31:00 CET

Mészáros Márta legendás filmjére utaló, Napló gyermekeimnek és üzenet a jövőnek címmel tett közzé YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán videót Magyar Péter, amelyben karácsonyfája előtt foglalta össze szándékai szerint, hogy „ki ő valójában, honnan jön, miért tette, amit tett és hogy merre tart”. – Amikor bementem a Partizánba, és volt egy számomra kellemetlenül hosszú beszélgetés, magamon is meglepődtem, hogy ilyen mondatok jöttek ki számon: „Nem lehet az, hogy egy családi részvénytársaság Magyarország, hogy néhány család kezében van az ország” – kezdte az elején Magyar Péter, hozzátéve, hogy ő ezeket az embereket (a Fidesz, az Orbán-kormány embereit) személyesen ismerte, és sok mindent ott, a stúdióban ismert fel.

Orbán Viktorra sokáig úgy tekintett, mint az ország legtehetségesebb politikusára, de aztán eszébe jutott, hogy míg például egykor az Esterházyaknak évszázadokba került az ország ingatlanjainak tíz százalékát birtokolják, addig a jelenlegi kormányfő (aki 36 évesen kezdte) 5-6 év alatt 500-1000, mára lehet, hogy 1500 milliárd forintnyi vagyont szedett össze, miközben Magyarország nem fejlődik. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis ma kasztok vannak, néhány ezer ember foglyul ejtette az országot, és felszabadultságot érzett a szerinte nem is túl jelentős interjú után, hogy ezt elmondhatta, és szerinte sok ember érezte ezt ugyanazt, akik megnézték, meghallgatták, amit a Partizánban mondott. – A propaganda azt harsogja, hogy ez megszervezett volt, kívülről pénzelik, pedig nem. Én gyermekkorom óta, szinte már perverz módon követem a politikát, szerettem nézni az országgyűlési közvetítéseket, s láttam, hogy sokan szerepet játszanak, és ma már szinte mindenki, amiből az embereknek nagyon elegük van, hogy a politikusok kéz kezet mos alapon lopják szét az országot – utalt arra, hogy abban nem csak a kormánypártok, hanem a korábbi ellenzék is benne volt, benne van.

Politikailag az ezredforduló környékén kötelezte el magát a polgári oldal mellett, amit erősített a 2002 utáni szocialista-liberális kormányzás, ami elvezetett 2006-ig, a pénzügyi válságig és az ország teljes lenullázásáig. Mint fogalmazott, a Fideszben van egy összetartó erő, a másik oldal visszatérésétől tartó félelem, amivel próbálnak mindent elfedni, az urizálást, a gyűlöletet, a lenézést, a vakítást, a visszaéléseket és önzéseket. Amikor azt kérdezik tőle, hogy akkor miért „tolta több mint tíz évig a NER szekerét” azt túlzásnak tartja, de szerinte, ha valaki tartozik egy közösséghez, és problémákat lát, hajlamos elnézni a hibákat, és szeretne azokon belülről változtatni, és ő maga is így volt ezzel. Felidézte nagyapja, a neves jogász Erőss Pál tanácsait, azt, hogy nem volt hajlandó kiegyezni a hatalommal, beszélt a felmenőiről, akik becsületes, gerinces emberek maradtak, és ő őket tekinti példának.

Magyar Péter karácsonyi videójában szólt az „új életéről” is, amelynek elsősorban emberi gesztusait emelte ki, a pozitív élményeket, amelyeket az emberektől kap. – Ez egy egyirányú utca, szó sem lehet arról, hogy én vagy a közösségünk visszaforduljon – mondta a negatív dolgokról, a lejáratásokról, támadásokról, amelyek őt és a Tisza Pártot is csak tovább erősítik. Kifejtette: „Ez már rég nem Magyar Péter sztorija, küldetése, ez már a magyar nemzetről szól.” Szerinte ugyanis a nép azt mondta, hogy „elég volt”, és a történelem során sokszor próbálták meg leuralni „a Döbrögik az országot, de mindig jöttek új Lúdas Matyik”. Szerinte február óta nem csak ő, az ország, az emberek is változtak, minden oldalon, amit felnagyított a megélhetési válság, és az országjárásai abban segítettek, hogy még jobban megismerje az országot, az emberek problémáit.

– Az állam azért van, hogy segítse az embereket, legyen szó egészségügyről, oktatásról, idősellátásról, energetikáról, honvédelemről. Azért fizetnek az emberek adót, hogy a hazájuk adjon többet nekik, mintha szétszórtan élnének, azért, hogy a hazájuk védje meg, fogadja be, fogadja el, támogassa, fogja össze őket, hogy emberhez méltó életet élhessenek. Akkor jó egy ország, ha ezt mindennap érzik az emberek, ha számíthatnak a hazájukra, de nem lehet megígérni, hogy egy év alatt minden megváltozik, és hogy kolbászból lesz a kerítés. Nem leszünk Ausztria 2030-ra, de ha tudunk tenni a hazánkért lépésről lépésre, akár országosan, akár európai szinten, akkor megváltoztathatók, amiket akarunk. Ha elhatározzuk, hogy építünk egy másfajta országot, és ezt meg tudjuk beszélni az emberekkel, akkor az sokkal könnyebb mindenkinek – fogalmazott Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke nemzeti minimumot, közmegegyezést szeretne arról, hogy az alaptörvényt módosítva visszaépítsék a fékek és ellensúlyok szerepét visszaállítsák a független ügyészséget, a független vagy paritásos Alkotmánybíróságot, visszaadják a médiahatóság, az Állami Számvevőszék, a köztársasági elnök tisztségének az állami hivataloknak is a függetlenségét. Megismételte, hogy célja továbbra is, hogy miniszterelnök csak két ciklusig, nyolc évig lehessen bárki. Végül kiemelte, hogy szerinte azért indult el Magyarországon a változás, mert „számon kértük az egész politikai elitet a rendszerváltás óta. Eddigi sikereit annak tulajdonítja, hogy egy politikusnak rendelkeznie kell egy vízióval az országa jövőjét, helyét illetően, jelölje ki az utat, mit szeretne elérni egy, öt vagy ötven éven belül, és hogy tud tanulni a hibáiból. – Azt szerettem volna bemutatni, hogy bízhat bennem minden magyar ember, mert én nem fogom a népet, Magyarországot soha elárulni – zárta videós önvallomását Magyar Péter.