- Le Figaro: Orbán Viktor bajban van, mert Magyar Péter rendületlenül nyomul, és a magyarok pénze egyre kevesbbet ér

Fidesz;Orbán Viktor;Le Figaro;Magyar Péter;

2024-12-26 14:27:00 CET

A rossz gazdasági helyzet és Magyar Péter felbukkanása meggyengítette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – szemlézte a hvg360 a Le Figarót. A francia lap szerint a hatalom küszködik, hogy megállítsa a Tisza erősödését. A lap budapesti tudósítója szerint hiába hirdetik az óriásplakátok, hogy Magyarország meg tudja csinálni, igazából Magyar Péter az, aki rendületlenül nyomul. Már csak a hatalomhoz közelálló közvélemény-kutatók mutatnak ki némi előnyt a kormánypártnál. – Eddig nem jött be a kihívó lejáratása hiába tett közzé a kormánybarát sajtó egy sor titkos hangfelvételt, de kudarcot vallott Menczer Tamás egyértelmű provokációja is, mellyel az államtitkár a pécsi gyermekotthonnál arra játszott, hogy Magyar Péter lekeverjen neki egyet.

A gazdaság miatt is bajban van Orbán, mert a német fejlődési ütem elakadt, kereskedelmi háború fenyeget Kínával és ez visszaveti a magyar kilátásokat is. Az infláció ugyan valamelyest fékeződött, de még mindig magasabb az európai átlagnál. A megélhetés drágulása messze a legnagyobb probléma a lakosság számára, és a keresetek nyugati szintű felzárkóztatása sem haladt előre. Csak a turisták tudták megfizetni az árakat a Bazilika előtti karácsonyi vásáron, mert az drágább, mint a bécsi. A kormány emiatt elővigyázatosságból ég abba is belement, hogy három év alatt kilenc százalékkal nőjenek a minimálbérek.

Orbán ugyan derűlátónak mutatkozik, fantasztikus évet ígér jövőre, de a rendszer táplálásához nagyon hiányoznak a felfüggesztett európai források. Magyar Péter szerint a Fideszt kizárólag a pénz tartja egyben, s ha megszakad a fizetési lánc, porlad a kölcsönös bizalom is. – A konzervatívok az erkölcs bajnokaiként tüntetik fel magukat, ám a legkülönfélébb botrányokba keveredtek bele, és az emberek nyitottabbak, mint ahogyan azt a kormány szeretné – olvasható a cikkben.

A Le Figaro szerint a Fidesz rendszere árulónak tartja Magyar Pétert, de ő szüntelenül járja az országot és folyamatosan mutatja be a közszolgáltatások, a kórházak, öregotthonok, árvaházak lepusztult állapotát. A budapesti tudósító nem titkolja, szerinte jókora demagógia van amögött, hogy „a rendszer egykori aranyifja” az ország legelmaradottabb részeiben azokkal találkozik, akik az út szélén maradtak, mindeközben megállás nélkül párbajra hívja ki Orbán Viktort.