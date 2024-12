- Mészáros Lőrinc duplázott, immár egybillió forint felett jár a vagyona

Csányi Sándor;Forbes;Mészáros Lőrinc;Tiborcz István;leggazdagabb magyarok;Felcsuti Zsolt;

2024-12-27 08:37:00 CET

Egy év alatt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is megduplázta a vagyonát, összesen 8,5 billió forint összpontosul az ötven leggazdagabb magyar kezében – derül ki a Forbes összeállításából.

A TOP 10

Az 50 leggazdagabb magyar listájának első helyén idén is Mészáros Lőrinc áll. A lap azt írja, a felcsúti milliárdos 1241,8 milliárd forintos becsült vagyonával minden bizonnyal a magyar kapitalizmus leggazdagabb embere lett. Vagyona a 2023-as folyóáras magyar GDP 1,65 százalékának felel meg. Extrém tőzsdei kitettsége tavaly még mínusz 50 milliárdot jelentett, idén azonban éves szinten 107 százalékos növekedést hozott. A cégcsoport privát elemei 97 százalékos növekményt hoztak, így Mészáros elhagyta az ezermilliárdos határt is, megduplázva vagyonát. A miniszterelnök barátjának ráadásul

egy olyan évben sikerült mindezt elérnie szinte kizárólag a hazai gazdaságban aktív cégeivel, amikor a hazai GDP volumene 0,9 százalékkal csökkent.

A növekedés hátterében főleg állami beruházások, kölcsönök és rafinált tulajdonrész-cserék állnak. Mészáros Lőrinc cégcsoportján belül összesen 155 milliárd forintnyi osztalékot hagytak jóvá, ebből 142 milliárdot közvetetten vagy közvetlenül Mészáros-érdekeltségek kaptak. 73 milliárdot vett fel osztalékként a különböző cégeiből (ebből csaknem 51 milliárdot a Budapest Belgrád vasútvonalat is építő V-híd Zrt.-ből), és nagyjából 62 milliárd forint landolt a számláján adózás után.

A második helyen Csányi Sándor végzett, 684,8 milliárd forintos becsült vagyona csupán fele Mészáros Lőrincének. Az OTP a példátlan kormányzati beavatkozások ellenére is negyedévről negyedévre növekedésről számol be. 2024 harmadik negyedévében a várakozásokat meghaladva 318,5 milliárd forint adózott eredményt könyveltek el, a külföldi profit-hozzájárulás közel 70 százalékos volt. A Csányi-birodalom koronaékszere ugyan mindenképp az OTP, vagyonának már csak kis részét teszik ki a részvényei. Legidősebb fia, Attila vezeti a Bonafarm csoportot, ami a család becsült vagyonának több mint felét adja.

Felcsuti Zsolt, az MPF Holding tulajdonosa végzett a harmadik helyen. Felcsuti a lista legvagyonosabb, „száz százalékban self made” szereplője, ideje nagy részét Svájcban tölti, ide köti családi vállalkozása legtöbb tevékenysége is. Húszas évei elején is már ott dolgozott, Magyarországra hazatérve szállt be édesapja fém-és műanyagipari vállalkozásába. A család sehol nem vett részt a privatizációban és sosem üzletelt az állammal. Az MPF a régió egyik legnagyobb ipari befektetője, három területen gyárt a világpiacra: iparcikkek gyártása és nagykereskedelme, hűtő-fűtőberendezések gyártása és szerszámgyártás. Termékeiket számos európai és amerikai barkácsáruházban megtaláljuk, de a cég komoly saját márkás portfólióval is rendelkezik.

A Forbes összeállítása alapján

a 4. Veres Tibor, aki többek között a Wallis-csoport tulajdonosa, 473,3 milliárd forintos becsült vagyonnal,

az 5. Gattyán György 364,2 milliárd forintos becsült vagyonnal,

a 6. Szíjj László 333,3 milliárd forintos becsült vagyonnal,

Jellinek Dániel a 7. lett 297,3 milliárd forintos becsült vagyonnal,

a 8. Széles Gábor 228,6 milliárd forintos becsült vagyonnal,

a 9. Garancsi István 226,2 milliárd forintos becsült vagyonnal,

a 10. pedig Demján Sándorné és családja 225,2 milliárd forintos becsült vagyonnal.

Tiborcz István a 15.

Immár 151,5 milliárd forintos becsült vagyonnal a 15. helyen végzett Tiborcz István, a miniszterelnök veje. Tavaly szerepelt először a listán, 75,3 milliárd forinttal, tehát egyetlen év alatt megduplázta a vagyonát. A listaszereplők közül kevesen tudnak arányaiban akkora növekedést maguk mögött tudni éves alapon, mint ő. Érdekeltségei kettébonthatók: stratégiai befektetései, mint a nemrég tőzsdére lépett Gránit Bank és Európa egyik legnagyobb logisztikai cége, a Waberer’s stabil eredményei nemcsak Tiborcz vagyonát növelik, hanem az utóbbi időben Linkedin-posztokkal és vele baráti médiumoknak adott interjúkkal épített üzletemberimidzsét is erősítik.

A BDPST csoport luxusingatlan-bizniszben feleségével, Orbán Ráhellel a magyar luxusipar reformereiként tetszelegnek. A BDPST Zrt. profitja 2023-ban 8,8 milliárd forint nyereséget termelt, egy évvel korábban ugyanez még 21,6 milliárd volt. Az árbevétel viszont jelentősen nőtt, 78,9 milliárdról 120,5 milliárdra. Ebben a cégben azonban a tulajdonolt ingatlanoknak csak kis része van, inkább más cégeket és pénzügyi eszközöket birtokolnak, és az eredmény nagy részét is ezek adják, Tiborcz az osztalékot is innen veszi fel.

A Hvg.hu gyűjtése szerint egyébként a cégcsoporthoz tartozó százharmincöt társaságból hatvankettő volt veszteséges, 10 millió forint feletti veszteséget harminc cég hozott össze. Közülük tizenhat volt, amely százmilliósnál is nagyobb mínuszt produkált.