- Gedő Ilka érzékeny rajzai

2024-ben két nemzetközi gyűjteménybe is bekerültek Gedő Ilka (1921–1985) művei, egy amerikai múzeumban pedig kiállították az alkotásait, ami jól mutatja, hogy az érzéki grafikáiról és festményeiről híres művész külföldön is elismert. Tavasszal a Houstoni Szépművészeti Múzeum (MFAH) állandó kiállítása részeként rendezték meg a Leaving Traces: Drawings by Ilka Gedő (Nyomokat hagyni: Gedő Ilka rajzai) című kamarakiállítást, amely a zsidó származású alkotó tizenhat rajzát mutatta be az 1940-es évek közepétől az évtized végéig, így demonstrálva a második világháború közepette a művész változatlan alkotóerejét. A grafittal, pasztellel, krétával, tussal és szénnel rajzolt műveken a budapesti Margit körúton található egykori Ganz-gyár munkásainak portréi, illetve a művész önportréi elevenednek meg.

A tárlat létrejöttében fontos szerepet játszott Gedő Ilka két fia, akik 2015 óta a művész húsz papírmunkáját adományozták a múzeumnak. Idén ősszel pedig a Berlini Művészeti Akadémia (Akademie der Künste, Berlin) Művészeti Gyűjteményébe került be egy nagyobb válogatás, az alkotó harmincegy grafikája, illetve az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumba (United States Holocaust Memorial Museum) tizennyolc rajza, amelyek nyolcan éve keletkeztek a budapesti gettóban.

Gedő Ilka 1921-ben született zsidó családban Budapesten. 1940-ben kezdett el kiállítani, Magyarország náci megszállása alatt – 1944 nyarától a budapesti gettó felszabadulásáig – pedig gettórajzokat készített, majd 1945 és 1949 között több rajzsorozatot alkotott, mint önarcképeket, családtagokról készített portrékat, szentendrei tájképeket, illetve asztalokról és a Ganz-gyárról készült sorozatát. 1965-től kezdődik második alkotói korszaka, melyben festmények születtek, munkáira az expresszív színvilág és a fokozott absztrakció jellemző. 1985-ös halálát követően kezdett egyre nagyobb nemzetközi elismerést kapni, munkái külföldi intézmények, többek közt a bécsi Albertina, a frankfurti Städel Museum, a londoni British Museum, a New York-i Museum of Modern Art (MoMA) gyűjteményeibe kerültek.

2021-ben a születésének századik évfordulójára a Magyar Nemzeti Galéria kamarakiállítást rendezett, melyen a művész első alkotói korszakából hetvenhét grafikát mutattak be.