- Egy másik Jeju Air-járatnál is futóműproblémát észleltek, a repülőgép inkább visszafordult oda, ahonnan indult repülőterére

Boeing;repülőgép;Dél-Korea;fűtőmű;

2024-12-30 09:31:00 CET

A Jeju Air fapados légitársaság egy újabb gépéről jelentettek hétfőn futóműproblémát – írja a BBC a dél-koreai Jonhap hírügynökség beszámolója alapján.

Az érintett járat helyi idő szerint 06:35-kor indult a Kimphói nemzetközi repülőtérről, ám miután a pilóták észlelték a problémát, kevesebb mint egy óra múlva vissza is tértek a Szöul közelében található reptérre. Az incidens során senki nem sérült meg. A gép egy Boeing 737-800-as volt, ugyanaz a típus, ami egy nappal korábban súlyos balesetet szenvedett Muan nemzetközi repülőterén.

Mint arról lapunk is beszámolt, vasárnap Dél-Korea eddigi legsúlyosabb légi katasztrófája következett be: a Jeju Air egyik Thaiföldről érkező járata leszállás közben letért a kifutópályáról, majd a kerítésfalnak ütközött. A tragédiában 179 ember vesztette életét, mindössze ketten élték túl a balesetet. A gép futóműve landoláskor nem nyílt ki, hason csúszott ki a futópályáról, egy betonfalnak ütközött és kigyulladt. A dél-koreai közlekedési minisztérium illetékesei közölték, a kommunikációs adatok korai értékelése arra utal, hogy a repülőtéri irányítótorony madárrajjal való lehetséges ütközésre figyelmeztette a repülőgépet nem sokkal a leszállás megkezdése előtt. A leszállási engedélyt nem az eredetileg kijelölt területre adták meg a kifutópályán, a pilóta vészjelzést adott le nem sokkal azelőtt, hogy átsiklott volna az ütközőzónán és nekiütközött volna a betonfalnak. Szemtanúk a balesetet megelőző hajtóműtűzről és több detonációról számoltak be. Szakértők viszont többek közt arra hívták fel a figyelmet, a kifutópálya végén nem kellett volna semmilyen „szilárd akadálynak” lennie.

A dél-koreai ideiglenes államfő a tragédia miatt elrendelte az ország teljes légi közlekedési rendszerének a sürgősségi biztonsági vizsgálatát. A közlekedési tárca már korábban bejelentette, hogy az összes Boeing 737-800 típusú, dél-koreai üzemeltetésű gépet át fogják vizsgálni, jelenleg 101 ilyen van az országban.