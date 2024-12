- BRFK: Csak engedéllyel rendelkező árustól vásároljunk pirotechnikai eszközöket

Szilveszter;BRFK;tilalom;tűzijáték;rendőrségi felhívás;

2024-12-30 17:27:00 CET

Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat! – szólított fel mindenkit a police.hu oldalon közzétett felhívásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), hozzátéve: pirotechnikai termékeket kizárólag működési engedéllyel rendelkező árusító helyről vásároljunk, hiszen az illegális árustól vásárolt termékek magunkra és másokra is veszélyt jelenthetnek. A hibás, a lejárt szavatosságú és a fel nem használt „3. pirotechnikai osztályba” tartozó terméket január 5-ig a forgalmazónak vissza kell vinni, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

– A polgári célú pirotechnikai termékekre a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések érvényesek, azonban Budapest belvárosában, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján sokan gyűlnek össze ünnepelni, a sérülések elkerülése érdekében önkormányzati rendelet korlátozza a tűzijáték használatát. A sérülés veszélyének és az anyagi kár lehetséges kockázatának megelőzése, valamint a zaj- és füstterhelés visszaszorítása érdekében a Belváros-Lipótváros Önkormányzatának rendelete alapján a pirotechnikai eszközök használata 2024. december 28-án 18 órától 2025. január 1-jén 6 óráig is korlátozás alá esik, az alábbi területen:

A Zrínyi utcában a Sas utca és az Október 6. utca közötti szakaszon, a Sas utcában a Szent István tér és a József Attila utca között, a Hercegprímás utcában a Szent István tér és a József Attila utca között;

a Szent István téren, az Erzsébet téren, a József nádor téren, a Vörösmarty téren;

a Harmincad utcában a József nádor tér és az Erzsébet tér között, a Bécsi utcában a Deák Ferenc utca és az Erzsébet tér között, a Dorottya utcában a Wekerle utca és a Vörösmarty tér között, a Vigadó utcában az Apáczai Csere János utca és a Vörösmarty tér között, a Deák Ferenc utcában az Apáczai Csere János utca és a Vörösmarty tér között, a Deák Ferenc utcában a Bécsi utca és a Vörösmarty tér között;

a Váci utcában a Vörösmarty tértől a Szabadsajtó útig, a Kígyó utcában, a Duna utcában, a Curia utcában, valamint a Ferenciek terén a Curia utca és a Kossuth Lajos utca között.

Amint arról korábban a Népszava is beszámolt, a Belváros-Lipótváros képviselő-testületének hatályos rendelete alapján akár 200 ezer forintos büntetést is kaphat a tiltott helyen tűzijátékozó. Azt is megírtuk, hogy Óbuda-Békásmegyer rendelete még szigorúbb, és a III. kerület szinte teljes területén tilos pirotechnikai eszközöket használni.

A BRFK most a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Főosztályával együtt sajtótájékoztatót is tartott a pirotechnikai eszközök helyes használatáról, és annak veszélyeiről. A szakemberek azt is bemutatták, hogy milyen sérüléseket okozhat a nem rendeltetésszerűen használt tűzijáték, illetve a petárda, amelynek használata tilos Magyarországon.

A rendőrök ismertették a polgári célú pirotechnikai termékek jogszabályokban előírt kategóriáit, illetve az azokba tartozó tűzijátékok birtoklási jogát és felhasználhatóságát:

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig felhasználhatják.