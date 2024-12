- Így lőheti szét valaki a saját fejét helytelenül használt pirotechnikai eszközökkel – Videó

újév;rendőrség;tűzijáték;

2024-12-31 12:21:00 CET

A pirotechnikai eszközök helyes használatáról, és annak veszélyeiről tartott közös sajtótájékoztatót a BRFK és a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Főosztálya. A szakemberek azt is bemutatták, hogy milyen sérüléseket okozhat a nem rendeltetésszerűen használt tűzijáték, illetve a petárda, amelynek használata amúgy továbbra is tilos Magyarországon - közölte honlapján a hatóság.

Huszák András és Csécsi Soma alezredes tájékoztatása szerint a polgári személyek által is megvásárolható pirotechnikai termékek felhasználását és birtoklását különböző kategóriákba sorolva szabályozzák. Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig felhasználhatják. A professzionális, 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket azonban ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában. Magyarországon magánszemélyeknek továbbra is tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni! - szögezték le.

Felhívták a figyelmet, hogy pirotechnikai termékeket kizárólag működési engedéllyel rendelkező árusító helyről vásároljon, aki mindenképp tűzijátékozni akar, hiszen az illegális árustól vásárolt termékek magukra és másokra is veszélyt jelenthetnek. A hibás, a lejárt szavatosságú és a fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó terméket január 5-ig a forgalmazónak vissza kell vinni, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni - jelezte a rendőrség.

A polgári pirotechnikai eszközök használatát a legtöbb helyen kormányrendelet szabályozza, a budapesti Belvárosban azonban számos helyen szigorúbb, önkormányzati korlátozások vannak érvényben.

Hogy miért érdemes fokozott óvatossággal eljárni pirózáskor, azt a rendőrség egy videós oktatóanyagban rögzítette, ami szemléletesen megmutatja, miként lehet egy-egy óvatlan mozdulat következtében is szegényebbé válni egy-egy végtaggal, vagy akár fejbe lőni magunkat és belehalni.