- Valamivel több lett a főállású pedagógus Magyarországon, de inkább csak a visszatérő nyugdíjasok miatt nőhetett a létszám

oktatás;nyugdíjasok;pedagógusok;Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete;béremelés;visszatérés;Pedagógusok Szakszervezete;

2025-01-02 06:25:00 CET

A most zárult évben a 2023-asnál mintegy 2300-zal többen dolgoztak főállású pedagógus és oktató munkakörben a köznevelésben és szakképzésben - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) decemberi gyorsjelentéséből, ami a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan tartalmaz előzetes adatokat. E szerint a fő munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusok, oktatók száma jelenleg 147 871 fő, az összesítés az óvodákban, általános iskolákban, szak- és készségfejlesztő iskolákban, szakképző iskolákban, gimnáziumokban, technikumokban és szakgimnáziumokban, valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban dolgozó főállású pedagógusok, oktatók létszámadatait tartalmazza.

A KSH 2023 decemberi jelentésében még 145 589 fő szerepelt, ami akkor 1610 fővel jelentett kevesebbet a 2022/2023-as adatokhoz képest, és az elmúlt tíz év legalacsonyabb létszámadata volt. Akkor a legnagyobb visszaesés a főállású általános iskolai tanárok számában történt (mínusz 1161 fő), a mostani tanévben viszont az ő létszámuk növekedett a legjobban, 893 fővel. Technikumi, szakgimnáziumi oktatóként 631 fővel, óvodapedagógusként 618 fővel, gimnáziumi tanárként 205 fővel dolgoznak többen főállásban most, mint a 2023/2024-es tanév azonos időszakában. A szakképző iskolák főállású oktatóinak száma viszont minimálisan csökkent, 5102 főről 5002 főre.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás már a Népszava karácsonyi lapszámában megjelent interjújában is úgy fogalmazott, az uniós forrásból biztosított béremelés hatására megállt a pedagóguspályáról történő elvándorlás, érezhetően emelkedett a pályán lévők száma.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet is úgy gondolja, a főállású tanárok létszámnövekedésében szerepet játszhat a béremelés, ám arra is rámutatott: ez javarészt nem új belépőket jelent. Szerinte főként a nyugdíjasként visszafoglalkoztatott pedagógusok miatt emelkedhetett a létszám, akik a fizetésük mellett a nyugdíjukat is megtarthatják.

- Nekem is van egy 70 éves kollégám, aki nyugdíjasként ment vissza főállásban tanítani. Bár a létszámadatok változása pozitív irányú, ez egy minimális növekedés, amivel még nincs kisegítve a rendszer, továbbra is rengeteg tanár hiányzik a pályáról - fogalmazott Nagy Erzsébet.

A főállású pedagógusok száma 2016 óta szinte folyamatosan csökkent, a 2016/2017-es tanévben még 154 386 fő volt. A mostani szám a 2021/2022-es létszámadatoknak felel meg. Emlékezetes: még a Magyar Nemzeti Bank 2024-es jelentése is arra mutatott rá, az üres álláshelyek és a nyugdíjas visszafoglalkoztatottak száma alapján nagyságrendileg 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből.

A pedagógusok idei béremeléséről egyébként szilveszterre virradó éjjel jelent meg a kormányrendelet (az összegekről, illetve százalékokról lapunk már korábban beszámolt). Ebből „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan 21,2 százalékos” béremelés következik. A 21,2 százalék azonban nem minden sávban ekkora. A pedagógus I. fokozat esetén „legalább 21,4” százalékról írnak, az alsó összeg a pedagógus II. fokozat esetén 19, a mesterpedagógus fokozatnál 13,8, a kutatótanár fokozatnál pedig csak 12 százalékkal nő.