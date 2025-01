- Gyurcsány Ferenc: Veres püspököt Jézus kikergetné a templomból

egyház;Gyurcsány Ferenc;Veres András;

2025-01-03 10:09:00 CET

„A Magyar Katolikus Konferencia elnöke minapi nyilatkozata szerint az egyháza által elkövetett bűnök felemlegetése egyházellenes támadás. E mondatok miatt Veres püspököt Jézus kikergetné a templomból” – jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a Facebook-oldalán.

Gyurcsány hozzátette, „a kereszténység nevében mindennap bűnt elkövető magyar kormány, a neki szolgáló egyházak, keresztények és nem keresztények, annak bizonyítékai, hogy az ördög rút csalóként tényleg megpróbálhatja magára ölteni az isteni tisztaság ruháját”. Többek között közölte, szerinte a megoldás például az, hogy „e Földön senki nem játszik Istent, és eföldi vitájában Isten helyett az élő, eleven emberre tekint. Szeretettel, megértéssel. Jósággal”.

Mint arról lapunk is beszámolt, Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke újévi köszöntőjében azt írta, „együttérzéssel gondolunk azokra, akik egyházi személyektől vagy egyházi intézményekben dolgozóktól szenvedtek el életre szóló lelki és testi bántalmazást. Imádkozunk értük rendszeresen, valamint igény esetén segítséget is igyekszünk biztosítani számukra, hogy sikerüljön feldolgozniuk ezt a lelki traumát”. Kifogásolta, hogy az a látszat, mintha az ilyen ügyek döntő részben egyházi személyekhez kapcsolódnának, holott pont fordított a helyzet. Egyértelművé tette, hogy az ügy súlyosságát nem akarja relativizáni, és a katolikus egyház, illetve a püspöki konferencia is az áldozatok és az érintett plébániai közösségek mellett áll. Szerinte fontos tudatosítani, hogy a papság és az egyházi személyek döntő többsége példás módon látja el szolgálatát.

Azzal folytatta, hogy az elmúlt évben a már említett bűnök, de „egyfajta újraéledő egyházellenesség miatt is” számtalan támadás érte az egyházat. „Azt tényszerűen meg lehet állapítani, hogy egy tudatos és szervezett támadássorozatról van szó” – írta Veres András, aki szerint ennek egyhamar nem is lesz vége. „Azok az erők, amelyek e szálakat mozgatják, a papok bűneit csak ürügyként használják tevékenységükhöz. A támadásuk oka abban keresendő, hogy a katolikus értékrend zavarja a saját ideológiájuk terjesztését, ezért okot keresnek az Egyház hitelének és hitelességének csorbítására” – fogalmazott.