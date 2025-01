- Veres András együttérzését fejezte ki az áldozatok felé, majd közölte, szerinte az egyház tudatos és szervezett támadássorozat alatt áll

egyház;Veres András;Magyar Katolikus Püspöki Konferencia;

„Együttérzéssel gondolunk azokra, akik egyházi személyektől vagy egyházi intézményekben dolgozóktól szenvedtek el életre szóló lelki és testi bántalmazást. Imádkozunk értük rendszeresen, valamint igény esetén segítséget is igyekszünk biztosítani számukra, hogy sikerüljön feldolgozniuk ezt a lelki traumát” – olvasható Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke újévi köszöntőjében, amit elsőként a 444 vett észre.

A Magyar Kurírban megjelent szöveg nem ezzel kezdődött, előtte Veres András hosszan írt arról, hogy békére van szükség, illetve hogy milyen felemelő érzés volt, mikor a pápa személyes kihallgatáson fogadta a csaknem 3 ezer magyar zarándokot. A megerősítő élményekre szükség is van, mert az elmúlt év „sok szomorúságot és csalódottságot is adott egyházi életünkben”. Azzal folytatta, az egyházat „számtalan jogos, ugyanakkor számtalan alaptalan támadás” is érte.

Veres András arról is írt,

minden bántalmazás elfogadhatatlan, „történjen az bárhol”, és Ferenc pápa útmutatása után évek óta igyekeznek „határozott lépéseket tenni” a felderítés és megelőzés érdekében.

Kifogásolta, hogy az a látszat, mintha az ilyen ügyek döntő részben egyházi személyekhez kapcsolódnának, holott pont fordított a helyzet. Egyértelművé tette, hogy az ügy súlyosságát nem akarja relativizáni, és a katolikus egyház, illetve a püspöki konferencia is az áldozatok és az érintett plébániai közösségek mellett áll. Szerinte fontos tudatosítani, hogy a papság és az egyházi személyek döntő többsége példás módon látja el szolgálatát.

Azzal folytatta, hogy az elmúlt évben a már említett bűnök, de „egyfajta újraéledő egyházellenesség miatt is” számtalan támadás érte az egyházat.

„Azt tényszerűen meg lehet állapítani, hogy egy tudatos és szervezett támadássorozatról van szó”

– írta Veres András, aki szerint ennek egyhamar nem is lesz vége. „Azok az erők, amelyek e szálakat mozgatják, a papok bűneit csak ürügyként használják tevékenységükhöz. A támadásuk oka abban keresendő, hogy a katolikus értékrend zavarja a saját ideológiájuk terjesztését, ezért okot keresnek az Egyház hitelének és hitelességének csorbítására” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy az egyház „elutasítja korunk bűneit” akkor is, ha a saját tagjai követik el, és akkor is, ha társadalmilag széles körben követik el azokat. „Korunk természetellenes ideológiája, életellenessége a hívő ember részéről mindenképpen elutasítást nyer, akkor is, ha erőszakkal, ha megalázással akarják annak elfogadására kényszeríteni” – tette hozzá Veres András.

Mint arról lapunk is beszámolt, nemrég Felföldi László pécsi püspök – Marton Zsolt váci és Varga László kaposvári püspökhöz, illetve Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapáthoz hasonlóan – ugyancsak bocsánatot kért az egyház tagjai által elkövetett bűnök miatt. Azt írta, „az Isten különleges módon újítja meg az emberiséget és az egyházat, és most egy ilyen csodálatos megújulásban vagyunk. De minden megújulásnak valahol a kezdő lépése az ott van, hogy ránézünk a sebeinkre, a bűneikre, a hibáinkra”. Szerinte az egyháznak most ez a lépése jött el, ez a pontja. „És én köszönöm, hogy püspöktestvérek elindítják ezt, és mozdulnak ebben. Én is itt szeretnék bocsánatot kérni mindazokért a bűnökért, melyeket az egyház, az egyház munkatársai, az egyház tagjai elkövettek a sebzetteken, a szenvedőkön. Személyesen is ígérem, és mindent megteszek, hogy gyógyuljanak ezek a sebek, és hogy a jövőben ne következzenek be” – fogalmazott.