Ukrajna;Kurszk;orosz megszállás;

2025-01-05 17:47:00 CET

Újabb offenzívát indított vasárnap reggel az ukrán hadsereg Oroszországban a Kurszki terület ellen - írja a közösségi médiában megjelent posztokra hivatkozva a Kyiv Post.

„Jó hír, Oroszország megkapja, amit megérdemel” - írta egy üzenetben Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, .

Az ukrán dezinformáció elleni központ vezetője, Andrij Kovalenko szintén a Telegramon adott hírt a fejleményekről, röviden megjegyezve, hogy a védelmi erők dolgoznak a térségben. Hozzátette, az oroszok komoly aggodalommal figyelik az eseményeket, mivel több irányból is váratlan támadás érte őket, ami meglepetésként érte védelmi állásaikat. Rob Lee, a Foreign Policy Research Institute Eurázsia Programjának vezető munkatársa szerint több orosz forrás azt állítja, hogy Ukrajna páncélozott járművekkel támadó hadműveletet indított Szudzsa irányából a kurszki területen található Bolsoj Szoldatszkoje település felé. A jelentések szerint az ukrán elektronikai hadviselés hatékonyan zavarta meg az orosz drónokat és az ukrán egységek az éjszaka folyamán aknamezőket tisztítottak meg, hogy megnyissák az utat.

A Razvedos Advanced Gear & Equipment (RAG&E) nevű oroszpárti csatorna arról számolt be, hogy az ukrán egységek jelentős mennyiségű felszereléssel vonultak harcba a boleszoldatszkij körzetben. Kitértek arra is, hogy az ukrán egységek széles körben nyugati modellekből származó katonai eszközöket alkalmaznak a műveletek során. „Nem mondható, hogy az oroszok nem számítottak ilyen irányú támadásra, de az ukránok rendkívül hatékonyan alkalmazták az elektronikus hadviselést” - fogalmaztak. Orosz katonai bloggerek egy második tengely vagy elterelő csapás lehetőségére is felhívták a figyelmet, amely a Szudzsától nyugatra fekvő Tetkino térségében történhetett.

Az orosz védelmi minisztérium is elismerte, hogy Ukrajna „ellentámadást” indított a Kurszki területen. E szerint az ukránok a nyugati határvidéken, Kurszk térségében kezdtek hadműveletekbe, Ukrajna a legutóbbi támadás során két harckocsit, egy tucat páncélozott járművet és egy robbantóegységet vetett be. Szudzsa városát az ukrán egységek nem sokkal azután foglalták el, hogy 2024 augusztusában megindították offenzívájukat, és azóta is ellenőrzésük alatt tartják a várost.

Az újabb ukrán offenzíva azok után következett, hogy jelentések érkeztek az orosz 810. Különleges Tengerészgyalogos Dandár harcképtelenné tételéről a Kurszki területen. Egyes katonai elemzések szerint Ukrajna kihasználta az orosz csapatok rotációjából adódó helyzetet, amely ideiglenes gyengeséget okozott az orosz védelmi vonalakban, így az offenzíva feltehetően ezt az állapotot használja ki.