- Az évtized legnagyobb havazását várják az Egyesült Államokban, már hét államban hirdettek szükségállapotot

2025-01-06 06:53:00 CET

Az évtized legkomolyabb havazását és téli viharát várják az Egyesült Államokban, ami az ország középső részén már vasárnap komoly hóréteget és közlekedési fennakadásokat hozott.

Az MTI azt írja, Kansas állam szinte teljes területén, valamint Nebraska és Indiana jó részén is hó, valamint jégréteg borította a főbb autóutakat, ahol a Nemzeti Gárdát is kivezényelték a bajba került járművek mentésére. Az amerikai országos meteorológiai szolgálat viharfigyelmeztetést is kiadott Kansas és Missouri államokra, amiben azt írta, hogy a közlekedés nagyon megnehezülhet, vagy akár teljesen lehetetlenné válhat. A súlyos figyelmeztetést hétfőre New Jersey államra is kiterjesztették. Nagy mennyiségű havat várnak további államokban, így Virginia, Nyugat-Virginia és Maryland államban, valamint a fővárosban, ahol hétfő reggelre 20-25 centimétert meghaladó hó hullhat.

A BBC élő hírfolyama szerint Philadelphia polgármestere bejelentette, hogy a közelgő vihar miatt hétfőn valamennyi állami iskola és kormányzati hivatal zárva lesz.

Kentucky államban, Indianában, Marylandben, Washingtonban és Virginiában már korábban közölték, hogy nem nyitnak ki az iskolák.

Kansas északkeleti részén az összes autópályát lezárták, Kansas City repülőterén pedig több ezer járatot töröltek.

New Jersey állam több részén, valamint Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia, Nyugat-Virginia és Arkansas államban is rendkívüli állapotot hirdettek.

Mint megírtuk, az extrém időjárás nem kíméli Kanadát sem. Északabbra a kanadaiak is megtapasztalják a sarki örvény hatásait, amely rendkívüli hideggel és hóeséssel sújtja az ország számos területét. Kanadában a hétvégén az ország nagy részére szélsőséges időjárási riasztást adtak ki, mivel a fagyos hőmérsékletek szinte minden régiót érintenek. Egyes területeken hófúvások nehezítik a helyzetet.

Manitoba a szélcsendes időjárás ellenére a hőmérséklet extrém mértékben, akár -40 Celsius-fokig is csökkenhet, Eközben Ontario egyes részein akár 40 cemtiméter hó is hullhat.

A hatalmas téli vihar hétfő késő este várhatóan elhagyja az Egyesült Államok keleti partvidékét, és hatása az éjszaka folyamán fokozatosan csökken. Bár a vihar közvetlen hatásai megszűnnek, metsző hidegre, akár 30 fokkal is alacsonyabb hőmérsékleti mélypontokra lehet számítani az ilyenkor megszokottnál.