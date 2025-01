- Kiszelly Zoltán csodálattal adózott a Kínai Kommunista Párt múzeumának Pekingben

múzeum;Kiszelly Zoltán;Századvég Alapítvány;Rákosi Mátyás;Kínai Kommunista Párt;

2025-01-06 15:56:00 CET

Az ország utazásának csodálatos narratívájaként értékelte a Kínai Kommunista Párt pekingi múzeumát Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány Politikai Elemző Központjának igazgatója, aki novemberben látogatott a távol-keleti országba, miután meghívta őt a Kínai Társadalomtudományi Akadémia – írja a hvg.hu a China Daily nyomán, megjegyezve, az volt az út célja kínai részről, hogy „jobb benyomást adjon az ország fejlődéséről, történelméről, jövőképéről”.

A kormánypárti intézmény igazgatója, aki először járt Kínában, megjegyezte azt is, hogy Magyarország 75 éve (1949. október 4.) az elsők között ismerte el a Kínai Népköztársaságot, amikor nem más, mint a kommunista Rákosi Mátyás állt Magyarország élén.

A beszámolóból az is kiderült, hogy Kiszelly nem töltötte haszontalanul az időt, s ellátogatott a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs könyvének, a Huszárvágásnak a kínai bemutatójára is, melynek fő mondanivalóját, az orbáni kommunikáció által is agyonsulykolt „konnektivitás stratégiáját” a kínai propaganda is előszeretettel méltatta a frissen megjelent cikkben. Az igazgatót egyébként elvitték egy modern ipari technológiát gyártó céghez Csungkingbe, és Kiszelly Zoltánt lenyűgözte működés közben a XXI. századi technika: az elektromos járművek és a napelemek.