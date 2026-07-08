A Századvég politikai elemzési igazgatóját a Kínai Társadalomtudományi Akadémia hívta meg, ő pedig elismerően beszélt Rákosi Mátyás 1949-es lépéséről, hogy Magyarország az elsők között ismerte el a Kínai Népköztársaságot.
Dollár, béketábor és mi szem-szájnak ingere.
Nem az, amelyikbe Tom Sawyer is járt. Nem is amerikai. Magyar. 1952-ben.
Egyik kézben szerszám, másikban kard?
Ungváry Krisztián – Meruk József: Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai – Egy sztálinista diktátor börtönben, jólétben és száműzetésben
Nem holmi művészeti stílus, mint a kritikai realizmus, a naturalizmus, vagy mondjuk, a dadaizmus, hanem módszer.
Ha az ellenzéki pártok nem szavazzák meg a Stop Sorost, az annak a jele, hogy Soros zsoldjában állnak - világosodott meg a Fidesz szóvivője.
Kordokumentum: Amikor a volt pártfőtitkár halálhíre már csak a Szombati mozaikban kapott helyet
A 20. század második fele a szemtanúk szemszögéből. Így is összegezhetjük annak a két könyvnek a mondandóját, amelyek nemrég jelentek meg. A szerzők elborzasztó és nevetséges, izgalmas és jellemző történeteket mesélnek saját tapasztalataik alapján. És kétségkívül érdemes felidézni a történelmet és az eseményeket, már csak azért is, hogy soha ne ismétlődhessenek meg.
"Nem akartunk azonnal kommunista, uralmat, ez csak a későbbi cél volt" - Így úszta meg Rákosi a statáriális bíráskodást. Tudósítás a perről
Kriza összetévesztette magát Rákosival - írja az eszon.hu. Történt ugyanis, hogy az MSZP-DK-Együtt által kiadott Miskolci Valóság című lapban megjelent egy plakát a szokásos fideszes attribútumokkal, a kép helyén pedig egy közismert Rákosi Mátyás fotóval. Ám - mint a portál is leszögezi - azt senki sem állította, hogy a miskolci fideszes polgármester szerepel a montázs-plakáton, a polgármester mégis magára vette.
Az MSZP szerint a második világháború óta most a legnagyobb a szegénység Magyarországon, a kormányváltás utáni jövedelemátcsoportosításra pedig a Rákosi-kor óta nem volt példa.